حملة تموينية على مستودعات البوتاجاز فى كفر البطيخ بدمياط

قامت مديرية التموين بحملة، أمس الثلاثاء، على مستودعات وموزعى البوتاجاز بمدينة كفر البطيخ وقرية البساتين أسفرت عن تحرير محضرين للبيع أزيد من السعر المحدد، أحدهما لمستودع والآخر لموزع أسطوانات بالبساتين.

وفى ذات السياق تم تحريرمحاضر لعدم الإعلان عن السعر لمستودع البساتين وأحد المستودعات وموزع بكفر البطيخ.

وشدد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط على استمرار المتابعة والمرور الميدانى بشكل دورى على جميع المستودعات وموزعى البوتاجاز، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددا أنه لا تهاون مع المتلاعبين.