شركة مياه الشرب بسوهاج تنظم ندوة بعنوان "معا لترشيد الاستهلاك"

نظمت إدارة التوعية والإعلام بقطاع شمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ندوة بعنوان "معا لترشيد استهلاك المياه" والتى أقيمت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج اليوم، حضرها عدد من أئمة المساجد ومفتشى الوعظ والإرشاد بإدارة أوقاف المراغة.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وأضاف فى بيان له، أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات منها كمية مياه الشرب المنتجة والتى تبلغ 700 ألف متر مكعب يوميا وكذلك طرق مراقبة جودة مياه الشرب، حيث يوجد بالشركة 11 معملا رئيسيا تعمل لمدة 24 ساعة بالإضافة إلى 11 سيارة معملية مجهزة على مستوى جميع المراكز.

وأشار أن جميع النتائج الحقلية لعينات مياه الشرب مطابقة للمواصفات وأن خدمة الصرف الصحى بالمحافظة حوالى 21 فى المائة من إجمالى السكان بالمحافظة، وتم توعية رجال الدين على مخاطر استعمال الفلاتر على صحة الأطفال وتعريفهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه بالطرق العلمية الحديثة.

وفى نهاية الندوة تم مطالبة رجال الدين الإسلامى بضرورة توعية المواطنين من خلال الخطب فى المساجد عن مدى جهد الشركة فى توصيل كوب ماء نظيف وصرف صحى آمن وأهمية ترشيد استهلاك المياه.