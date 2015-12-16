أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شركة مياه الشرب بسوهاج تنظم ندوة بعنوان "معا لترشيد الاستهلاك"

Google+ Print
شركة مياه الشرب بسوهاج تنظم ندوة بعنوان "معا لترشيد الاستهلاك" شركة مياه الشرب بسوهاج تنظم ندوة بعنوان "معا لترشيد الاستهلاك"
نظمت إدارة التوعية والإعلام بقطاع شمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ندوة بعنوان "معا لترشيد استهلاك المياه" والتى أقيمت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج اليوم، حضرها عدد من أئمة المساجد ومفتشى الوعظ والإرشاد بإدارة أوقاف المراغة.

صرح بذلك المهندس ناجح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وأضاف فى بيان له، أن الندوة تناولت العديد من الموضوعات منها كمية مياه الشرب المنتجة والتى تبلغ 700 ألف متر مكعب يوميا وكذلك طرق مراقبة جودة مياه الشرب، حيث يوجد بالشركة 11 معملا رئيسيا تعمل لمدة 24 ساعة بالإضافة إلى 11 سيارة معملية مجهزة على مستوى جميع المراكز.

وأشار أن جميع النتائج الحقلية لعينات مياه الشرب مطابقة للمواصفات وأن خدمة الصرف الصحى بالمحافظة حوالى 21 فى المائة من إجمالى السكان بالمحافظة، وتم توعية رجال الدين على مخاطر استعمال الفلاتر على صحة الأطفال وتعريفهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه بالطرق العلمية الحديثة.

وفى نهاية الندوة تم مطالبة رجال الدين الإسلامى بضرورة توعية المواطنين من خلال الخطب فى المساجد عن مدى جهد الشركة فى توصيل كوب ماء نظيف وصرف صحى آمن وأهمية ترشيد استهلاك المياه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365