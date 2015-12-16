26 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم بدائرة مركز بنى سويف فى أول أيام الإعادة

رصدت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، شمال بنى سويف، أمس الثلاثاء، برئاسة العميد أحمد عيطة ريس المدينة، إجمالى المصوتين فى اليوم الأول لانتخابات الإعادة بدائرة بندر ومركز بنى سويف والذى بلغ 26 ألفا و260 صوتا.

فى بندر بنى سويف أدلى 9 آلاف ناخب بأصواتهم، 2700 بمجلس قروى شريف باشا، 3050 بمجلس قروى باروط، 1140 أهناسيا الخضراء، 3500 بلفيا، 5620 بمجلس قروى ابشنا، 229 فى بياض العرب، 2500 بمجلس قروى تزمنت الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالى عدد الناخبين، الذى يحق لهم التصويت بالعملية الانتخابية فى الدائرتين المعادتين بناء على حكم قضائى بالمحافظة يبلغ 620 ألفا و995 ناخبا لاختيار 5 أعضاء بمجلس النواب من إجمالى 10 مرشحين وصلوا لجولة الإعادة.