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بالفيديو - رائعة ألونسو تقود بايرن ميونيخ للصعود في كأس ألمانيا

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بالفيديو - رائعة ألونسو تقود بايرن ميونيخ للصعود في كأس ألمانيا بالفيديو - رائعة ألونسو تقود بايرن ميونيخ للصعود في كأس ألمانيا

(إفي): بلغ بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني (بوندسليجا) مساء اليوم دور ربع النهائي من كأس ألمانيا بعد فوزه على دارمشتات 1-0 ، وكذلك هايدنهايم بتغلبه على إرتسجبيرجه آوي 2-0.

أحرز لاعب الوسط الإسباني شابي ألونسو هدف المباراة الوحيد (ق40) في شباك دارمشتات ليضمن للفريق البافاري التأهل لدور الثمانية.

بينما وصل هايدنهايم، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، إلى دور ربع النهائي بفضل هدفين سجلهما كل من آرني فايك (ق48)، ثم مارك شناترر (ق54) في مرمى إرتسجبيرجه الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

وكان فيردر بريمن وباير ليفركوزن قد تأهلا في وقت سابق إلى دور الثمانية بعد فوزين مثيرين 4-3 و3-1 على كل من بروسيا مونشنجلادباخ وأونترهاخينج على الترتيب.

ويستأنف دور الـ16 غدا الأربعاء بلقاءات نورمبرج مع هيرتا برلين، وشتوتجارت مع آينتراخت براونشفيج، و1860 ميونخ مع بوخوم، وآوجسبورج مع بروسيا دورتموند.

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