بالفيديو - إنتر يدك كالياري بثلاثية ويصعد في كأس إيطاليا

(إفي): تأهل إنتر ميلانو اليوم لربع نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة في المباراة التي احتضنتها ملعب جيوزيبي مياتزا.

وجاءت أهداف "الأفاعي" الثلاثة بواقع هدف لكل من رودريجو بالاسيو (ق24)، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (ق71) ومواطنه إيفان بيريسيتش (ق81).

ويشتاق إنتر للفوز بالبطولة التي يحمل لقبها يوفنتوس، حيث كانت آخر مرة توج بها في موسم 2010/2011.

وكان الكأس قد شهد اليوم مفاجأة تمثلت في تمكن أليساندريا أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإيطالي من التأهل لربع النهائي هو الآخر عقب إقصاء جنوى، بعد الفوز عليه بهدفين لواحد في مباراة امتدت لوقت إضافي.