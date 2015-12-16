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برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

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برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17 برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17
 

 

حظك اليوم :


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على الصعيد المهني:


>أنت تواجه جبلا من العمل الملقى على عاتقك ومهما حاولت أن تنجزه سوف تجده لا ينتهى حاول أن تقبل مساعدة زملائك وكن متعاوناً معهم أيضاً، لا تشك فى نفسك، حتى وإن لم تكن لديك الإجابة الصحيحة فى الحال، حاول أن تبتعد قليلاً عن المثالية والنموذجية التى تبحث عنها فى كل شىء، فالكمال لله وحده.
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برج العذراء على الصعيد العاطفي:


>تواجه نزاعات صعبة مع شريك حياتك على المستوى العاطفى تنبئ بنهاية قريبة لحياتكما سوياً، وبدلاً من ذلك قم بمصارحة شريك حياتك والحديث معه حول هذا الأمر، حتى لا يصبح الأمر مستحيلاً بعد ذلك.
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برج العذراء على الصعيد الصحى:


>لديك مشكلة صحية، فكر جيداً قبل أن تقوم بأى مجهود، فحالتك الصحية لا تحتمل على الإطلاق، فإذا ارتحت قليلاً سوف تشعر بالتحسن فى كل الجوانب.
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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك فى الوقت الحالى تعيش فى كم هائل من المشكلات، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك، فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ فى الشعور بالسعادة مرة أخرى، من الضرورى أن تتصرف فى الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

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