أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

Google+ Print
برج الثور.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17 برج الثور.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الثور على الصعيد المهني:


>لا تشعر بالخوف تجاه التطرق لمناطق جديدة واستكشافها فستحقق نجاحًا وستكون فخورًا بنفسك وستكتسب المزيد من الثقة. احرص على أن تتعامل بصراحة وصدق مع الآخرين فى مجال العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفي:


>تريد أن تصل لمستوى أعلى من الفرح والارتياح فى حياتك العاطفية ولكنك لا تعرف كيف تتوجه فى هذا الوقت. لن تكون سعيدًا فى علاقتك العاطفية إذا كان شريك حياتك يتعامل معك بشكل سطحى فأنت حريص على أن تكون علاقة الحب الخاصة بك على مستوى عميق.

على الصعيد الصحى:


>إذا كنت تعانى من مشاكل مع ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم عليك أن تراقب صحتك بعناية اليوم وتحاول أن تجرى بعض التعديلات على نمط حياتك كى تتحسن حالتك. خذ أى تطورات إيجابية بوصفها علامة على أنك على الطريق الصحيح ومارس بعض التمارين الخفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>اليوم فرصة رائع لتناقش القضايا الفلسفية مع الناس أنت بحاجة لمبادلة أفكارك مع الناس وأن يتعرف الناس على طريقة تفكيرك المميزة خاصة فى القضايا المثيرة للجدل.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى