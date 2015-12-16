برج الثور.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الثور على الصعيد المهني:

>لا تشعر بالخوف تجاه التطرق لمناطق جديدة واستكشافها فستحقق نجاحًا وستكون فخورًا بنفسك وستكتسب المزيد من الثقة. احرص على أن تتعامل بصراحة وصدق مع الآخرين فى مجال العمل. برج الثور على الصعيد العاطفي:

>تريد أن تصل لمستوى أعلى من الفرح والارتياح فى حياتك العاطفية ولكنك لا تعرف كيف تتوجه فى هذا الوقت. لن تكون سعيدًا فى علاقتك العاطفية إذا كان شريك حياتك يتعامل معك بشكل سطحى فأنت حريص على أن تكون علاقة الحب الخاصة بك على مستوى عميق. على الصعيد الصحى:

>إذا كنت تعانى من مشاكل مع ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم عليك أن تراقب صحتك بعناية اليوم وتحاول أن تجرى بعض التعديلات على نمط حياتك كى تتحسن حالتك. خذ أى تطورات إيجابية بوصفها علامة على أنك على الطريق الصحيح ومارس بعض التمارين الخفيفة. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>اليوم فرصة رائع لتناقش القضايا الفلسفية مع الناس أنت بحاجة لمبادلة أفكارك مع الناس وأن يتعرف الناس على طريقة تفكيرك المميزة خاصة فى القضايا المثيرة للجدل.

شبكةعيونالإخبارية

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