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برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

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برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17 برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17
 

 

على الصعيد المهني:


>تقف أمامك صعوبات وأحقاد زملاء العمل، وتتسبب وقيعة أحدهم فى مشكلة بينك وبين مديرك، أمن نفسك بالأوراق اللازمة، ولا تدع أى شخص يمسك خطأ عليك، وتذكر المثل القائل:"أمشى عدل يحتار أعدائك فيك".
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برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:


>يظهر فى طريقك حبيب من الماضي، وتستعيد معه أحلى الذكريات، من الجميل أخذ شحنة عاطفية مفاجئة، لكن لا تتورط أكثر من اللازم حتى لا تعيد الماضى كله بأوجاعه ومشاكله فى الوقت الراهن.
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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>تشعر أنك أكثر صحة ونشاطاً مما مضى، كما تتحسن صحتك النفسية رغم ضغوط العمل، من الجميل فصل حياتك الشخصية عن حياتك العملية، استمر على هذا المنوال، وستجد أن حياتك أصبحت أكثر انتعاشًا.
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توقعات علماء الفلك


>ترى الدنيا أجمل، والحياة تبتسم لك، استمتع بهذه الفترة قدر الأمكان، ولا تسمح لأحد بتعكير صفوك مهما حاول فعل ذلك، ابتعد عن المشاكل والأشخاص السلبيين، وأشحن نفسك بالطاقة الإيجابية قدر استطاعتك.
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