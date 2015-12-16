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برج الحوت..حظك ليوم الخميس 2015/12/17

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برج الحوت..حظك ليوم الخميس 2015/12/17 برج الحوت..حظك ليوم الخميس 2015/12/17
 

 

على المستوى المهنى:


>تحتاج إلى القليل من الوقت لكى تستعيد قدرتك على العمل من جديد، فعلى الرغم من أن الأوضاع تتحسن بشكل تدريجى، وتصبح أفضل مما كانت عليه، إلا أنك تحتاج المزيد من الوقت لكى تعيد ترتيب أوراقك وتنظم حياتك بشكل أفضل.
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برج الحوت على المستوى العاطفى


>أما على المستوى العاطفى فأنت غير قادر على الدخول فى أى علاقة جديدة الآن، على الرغم من أن كل الظروف المحيطة بك ومن هم راغبون فى ذلك، قادرون على إقناعك بهم، فمن الأفضل أن تعطى لنفسك فرصة لكى تخوض التجربة.
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على المستوى الصحى


>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، لأن الإهمال سيعرضك إلى الخطر، ويجعلك فى مهب أى أزمة صحية، خصوصًا أنك أهملتها كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وهو ما يجعله مؤشر خطر على صحتك.
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