برج الحوت..حظك ليوم الخميس 2015/12/17

برج الحوت على المستوى المهنى:

برج الحوت على المستوى العاطفى

على المستوى الصحى



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>تحتاج إلى القليل من الوقت لكى تستعيد قدرتك على العمل من جديد، فعلى الرغم من أن الأوضاع تتحسن بشكل تدريجى، وتصبح أفضل مما كانت عليه، إلا أنك تحتاج المزيد من الوقت لكى تعيد ترتيب أوراقك وتنظم حياتك بشكل أفضل.>أما على المستوى العاطفى فأنت غير قادر على الدخول فى أى علاقة جديدة الآن، على الرغم من أن كل الظروف المحيطة بك ومن هم راغبون فى ذلك، قادرون على إقناعك بهم، فمن الأفضل أن تعطى لنفسك فرصة لكى تخوض التجربة.>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، لأن الإهمال سيعرضك إلى الخطر، ويجعلك فى مهب أى أزمة صحية، خصوصًا أنك أهملتها كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وهو ما يجعله مؤشر خطر على صحتك.

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