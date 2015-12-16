برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الأسد حظك اليوم :

>على الصعيد المهني:

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

برج الأسد على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>أنت ترى أنك لم تقف عند النقطة التى كنت تريد الوقوف عندها، كما تواجه ظروفاً صعبة تجعلك مصاباً بالإحباط بسبب ضغوط العمل، فمن الواضح أنك تعطى العمل وقتاً أكبر من حقه، كما أن جو العمل المحيط بك ملئ بالمؤامرات لذا حاول أن تواجه كل هذه الأمور بقوة واجعلها وسيلة لك لتصبح أقوى من الوقت الحالى، فالمشكلات والصعاب تصنع الإنسان القوى دائماً.>ضغط العمل يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، ويسبب مشكلة كبيرة بينكما، حاول الخروج من هذا الأمر بأن تأخذ إجازة قصيرة تذهب فيها مع شريكك لأحد الأماكن الجديدة أو تسافر لأحد البلدان، لتجديد علاقتكما والترفيه سويًا.>أنت على مشارف مشكلة صحية كبيرة بسبب إهمالك لنفسك، وتركيزك على العمل فقط، حاول التقليل من الضغوط حسب إرادتك ولا تهمل صحتك، لأنها ستنعكس عليك، وكن حذراً.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر بالتوازن والثقة ولكن إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أية قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء فى ضوء أوضح، أنت الآن قادر أيضًا على رؤية المشكلات من منظور مختلف وقد تجد حل وسط يقبله جميع الأطراف.