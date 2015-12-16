أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

Google+ Print
برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17 برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الأسد حظك اليوم :
>على الصعيد المهني:


>أنت ترى أنك لم تقف عند النقطة التى كنت تريد الوقوف عندها، كما تواجه ظروفاً صعبة تجعلك مصاباً بالإحباط بسبب ضغوط العمل، فمن الواضح أنك تعطى العمل وقتاً أكبر من حقه، كما أن جو العمل المحيط بك ملئ بالمؤامرات لذا حاول أن تواجه كل هذه الأمور بقوة واجعلها وسيلة لك لتصبح أقوى من الوقت الحالى، فالمشكلات والصعاب تصنع الإنسان القوى دائماً.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:


>ضغط العمل يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، ويسبب مشكلة كبيرة بينكما، حاول الخروج من هذا الأمر بأن تأخذ إجازة قصيرة تذهب فيها مع شريكك لأحد الأماكن الجديدة أو تسافر لأحد البلدان، لتجديد علاقتكما والترفيه سويًا.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>أنت على مشارف مشكلة صحية كبيرة بسبب إهمالك لنفسك، وتركيزك على العمل فقط، حاول التقليل من الضغوط حسب إرادتك ولا تهمل صحتك، لأنها ستنعكس عليك، وكن حذراً.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر بالتوازن والثقة ولكن إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أية قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء فى ضوء أوضح، أنت الآن قادر أيضًا على رؤية المشكلات من منظور مختلف وقد تجد حل وسط يقبله جميع الأطراف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى