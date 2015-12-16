برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم لبرج الجدى :
>على الصعيد المهني:
>هذا البرج من الأبراج المحظوظة فى هذا اليوم فسيتلقى بشرات سعيدة قد تقلب موازين حياته رأسا على عقب، وستكتب النجاح له فى خطوات سيتخذها على المستوى العملى.
على الصعيد العاطفي:
>بعد التخلص من الغيرة والشك المفرط الطباع التى طالما واجهتهم وأفسدت علاقتهم بالطرف الآخر، سيستطيع أبناء هذا البرج العيش على نحو مختلف وفى حالة من الرومانسية غير مسبوقة .
على الصعيد الصحي:
>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعًا.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.
إعلان - Ads إعلان - Ads