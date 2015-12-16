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برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

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برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17 برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم لبرج الجدى :
>على الصعيد المهني:


>هذا البرج من الأبراج المحظوظة فى هذا اليوم فسيتلقى بشرات سعيدة قد تقلب موازين حياته رأسا على عقب، وستكتب النجاح له فى خطوات سيتخذها على المستوى العملى.

على الصعيد العاطفي:


>بعد التخلص من الغيرة والشك المفرط الطباع التى طالما واجهتهم وأفسدت علاقتهم بالطرف الآخر، سيستطيع أبناء هذا البرج العيش على نحو مختلف وفى حالة من الرومانسية غير مسبوقة .

على الصعيد الصحي:


>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.

 

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مصر 365

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