برج الدلو.. حظك اليوم ليوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم لبرج الدلو :

>على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>طبقًا لسلسلة الهبوط والصعود التى يعانى منها أبناء هذا البرج، ففى الفترة المقبلة سيتعرضون إلى أزمات على الصعيد العملى والمهنى، ثم سيتخلصون من هذه الحالة ويعودون لها أكثر من مرة فى حالة عدم استقرار.>على المستوى العاطفى فحبهم سينصفهم، وسيعمل شريك حياتهم على التخلص من بعض المشاكل التى ستواجههم، وسيكون عاملا أساسيا لحلها والتخلص منها.>على عكس النتائج المتوقعة نتيجة للتخبط الذى يحياه أبناء هذا البرج، سترتفع الحالة الصحية لهم وستثبت الفحوصات ارتفاع حالتهم الصحية .>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .