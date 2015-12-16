أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو.. حظك اليوم ليوم الخميس 2015/12/17

Google+ Print
برج الدلو.. حظك اليوم ليوم الخميس 2015/12/17 برج الدلو.. حظك اليوم ليوم الخميس 2015/12/17

حظك اليوم لبرج الدلو :
>على الصعيد المهني:


>طبقًا لسلسلة الهبوط والصعود التى يعانى منها أبناء هذا البرج، ففى الفترة المقبلة سيتعرضون إلى أزمات على الصعيد العملى والمهنى، ثم سيتخلصون من هذه الحالة ويعودون لها أكثر من مرة فى حالة عدم استقرار.

على الصعيد العاطفي:


>على المستوى العاطفى فحبهم سينصفهم، وسيعمل شريك حياتهم على التخلص من بعض المشاكل التى ستواجههم، وسيكون عاملا أساسيا لحلها والتخلص منها.

على الصعيد الصحي:


>على عكس النتائج المتوقعة نتيجة للتخبط الذى يحياه أبناء هذا البرج، سترتفع الحالة الصحية لهم وستثبت الفحوصات ارتفاع حالتهم الصحية .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى