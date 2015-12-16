برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

تغلب على الأشياء التى كانت تعيق تفكيرك، ويجب أن تفكر جيداً بمستقبلك المهنى، لأن الشخص الذى يفكر بشكل جيد يصل إلى نتائج مؤكدة وابتعد عن الأشياء التى تزعجك، ابتعد عن زملائك المحبطين الذين يسرقون طاقتك ويتركوك بلا أمل، قاوم لتصل للنجاح والتميز، قم بتقسيم أهدافك ومعرفتها جيدًا فى الوقت الحالى أفضل من أى وقت أخر.>لا تحاول خسارة شريك حياتك بأسلوبك العصبى المبالغ فيه، لأنك إذا تركت مزاجك للعصبية سوف تخسر الشريك إلى الأبد حافظ على رباطة جأشك وابتعد عن التردد وكن قويًا فى التعبير عن وجهة نظرك دون أن تجرح الطرف الآخر بالتأكيد.>يجب أن تتبع النصائح التى يقدمها لك الأطباء للابتعاد عن المرض، لأن الوقاية خير من العلاج، وترك نفسك للأمراض وللضغوط سوف يؤثر عليك بالتأكيد، فكن حذرًا بكل الأحوال.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه يوماً عصيبًا بعض الشىء ولكن سوف تسيطر من جديد على زمام الأمور لتكون كل الأشياء فى صالحك وسوف تهزم كافة الصعاب التى تواجهك، فلا تيأس وكن قوياً وجريئاً لتصل لما تريد.