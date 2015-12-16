برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الحمل على الصعيد المهنى:

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

>استمع قبل أن تتكلم. اجعل هذه القاعدة الذهبية لك كى لا تهدر الكثير من الأفكار والانفعالات بدون داعى وسبب. ستتعلم الكثير عندما تتقن الإنصات للآخرين والاهتمام بهم وبأفكارهم وستجد الكثير من الإلهام من خلال ما تسمعه من أحاديث مهما تخيلت أنها بعيدة عن عملك واهتمامك.>تشعر اليوم بأنك رومانسى للغاية واجتماعى جدًا بفضل وجود القمر فى برج الدلو ، الخطر سيكون حين تتحرك فينوس لبرج العقرب حينها ستعجز أنت عن إخضاع مشاعرك العاطفية والسيطرة عليها لفترة أطول من ذلك.>ستستفيد كثيرًا من تبنى العادات الجيدة والحفاظ على انضباطك الذاتى اليوم، واتباع نظام الأكل الصحى، وإذا استمررت على ذلك ستجد أنك قادرًا على الوفاء بجميع تطلعاتك فيما يخص اللياقة البدنية بدون أى صعوبة.

فى حال كنت تواجه أى مشاكل جسدية مثل الألم البدنى أو حتى النفسى احرص على ألا تتجاهلها وحان الوقت للاهتمام بصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>حاول أن تنخرط فى أى نشاط ثقافى اليوم، لديك فضول قوى تجاه الأشياء خارج تجربتك الخاصة فحاول أن تستغله وأن تجعل أيامك نابضة بالحياة من خلال هذا الروتين ومن خلال الاطلاع على الثقافات والعادات الأجنبية، استمتع بالغذاء والرقص والموسيقى والفن والموضة وأى شيء يستحق اهتمامك.