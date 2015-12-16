برج القوس.. حظك ليوم الخميس 2015/12/17

برج القوس على الصعيد المهنى:

>حالة من الإحباط تسيطر على الأجواء العامة، ولكنك لديك القدرة الدائمة على تجاوز كل هذا بسهولة، عزيمتك وقدرتك على التعامل مع كل هذا، فهذه ميزتك التى تجعلك أكثر قدرة على التعامل مع الاحباط اكثر ممن هم حولك، لذا ابقى فى طريقك ولا تدع الآخرين يحبطوك أكثر من اللازم. برج القوس على الصعيد العاطفى

>علاقتك به جيدة إلى حد ما، ولكن مؤخراً حدثت بعض الأزمات التى عكرت صفو علاقتكما، فحاول أن تتجاوز عنها سريعًا، لأن أكثر من ذلك سيعرض علاقتكما لخطر محقق لن تكون قادر وقتها على تجاوزه. على المستوى الصحى

>على الرغم من أن وضعك الصحى فى الفترة الأخيرة كان سىء بدرجة كبيرة، إلا أنك حاولت أن تتجاوز هذه الأزمة بكل سهولة، وحتى لا تعرض نفسك لأى أزمة فيما بعد فمن الأفضل أن تتابع وضعك الصحى بشكل دائم مع الطبيب المُختص الذى يساعدك على تجاوز الأزمة بكل سهولة. توقعات علماء الفلك لك:

>شهر ميلادك قد يضمن لك الكثير من النجاحات فى الفترة المقبلة، فحاول أن تغتنم الفرصة جيداً، فلا تضيع أى فرصة هى من الممكن أن تحقق لك أى نجاح فى الفترة المقبلة.

شبكةعيونالإخبارية

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