برج الميزان حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>تتلقى مكافأة أو ترقية فى العمل بعد طول انتظار، وشعر أن الحظ يحالفك هذه الأيام، استغل الفرصة فى إحراز المزيد من التقدم، وابدأ فى التقدم فى العمل خطوة بخطوة. برج الميزان على الصعيد العاطفي:

>لا تنصر أحباءك بسبب ضغوط العمل، فرغ قلبك لهم، واعطهم من حبك وحنانك حتى لا تندم فيما بعد، وتذكر أن الأسرة والقلب الدافئ هم أجمل شعور فى الحياة، فلا تستبدل هذا الشعور بأى شىء أخر فى العالم. برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تشعر بوعكة صحية بسيطة، وتبدأ فى المعاناة من الإرهاق الزائد بسبب العمل، اهتم بصحتك فى هذه الفترة، حتى لا يصيبك الضعف وأمراض الشتاء، وابدأ فى ممارسة الرياضة حتى تحقق التوازن بين جسمك وعقلك. توقعات علماء الفلك

>تحرز أموال كثيرة اليوم، وتكسب صفقة كبيرة أو مكسب مادى منتظر، لا تنفق هذه الأموال سريعًا، ولا تجعل التبذير أسلوبك فى الحياة، فلا أحد يعلم ماذا تخبئ الدنيا، وربما ينفعك القرش الأبيض الموجود فى جيبك اليوم، فى اليوم الأسود الذى تحتاج إليه بشدة فيه.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365