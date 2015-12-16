توقعات الأبراج يوم الخميس 2015/12/17

برج الميزان حظك اليوم الخميس 2015/12/17

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>تتلقى مكافأة أو ترقية فى العمل بعد طول انتظار، وشعر أن الحظ يحالفك هذه الأيام، استغل الفرصة فى إحراز المزيد من التقدم، وابدأ فى التقدم فى العمل خطوة بخطوة.

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

>لا تنصر أحباءك بسبب ضغوط العمل، فرغ قلبك لهم، واعطهم من حبك وحنانك حتى لا تندم فيما بعد، وتذكر أن الأسرة والقلب الدافئ هم أجمل شعور فى الحياة، فلا تستبدل هذا الشعور بأى شىء أخر فى العالم.

>برج الميزان على الصعيد الصحي:

>تشعر بوعكة صحية بسيطة، وتبدأ فى المعاناة من الإرهاق الزائد بسبب العمل، اهتم بصحتك فى هذه الفترة، حتى لا يصيبك الضعف وأمراض الشتاء، وابدأ فى ممارسة الرياضة حتى تحقق التوازن بين جسمك وعقلك.

>توقعات علماء الفلك

>تحرز أموال كثيرة اليوم، وتكسب صفقة كبيرة أو مكسب مادى منتظر، لا تنفق هذه الأموال سريعًا، ولا تجعل التبذير أسلوبك فى الحياة، فلا أحد يعلم ماذا تخبئ الدنيا، وربما ينفعك القرش الأبيض الموجود فى جيبك اليوم، فى اليوم الأسود الذى تحتاج إليه بشدة فيه.

برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الجدى.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الدلو.. حظك اليوم ليوم الخميس 2015/12/17

>برج الأسد حظك اليوم :>على الصعيد المهني:>أنت ترى أنك لم تقف عند النقطة التى كنت تريد الوقوف عندها، كما تواجه ظروفاً صعبة تجعلك مصاباً بالإحباط بسبب ضغوط العمل، فمن الواضح أنك تعطى العمل وقتاً أكبر من حقه، كما أن جو العمل المحيط بك ملئ بالمؤامرات لذا حاول أن تواجه كل هذه الأمور بقوة واجعلها وسيلة لك لتصبح أقوى من الوقت الحالى، فالمشكلات والصعاب تصنع الإنسان القوى دائماً.>برج الأسد على الصعيد العاطفي:>ضغط العمل يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، ويسبب مشكلة كبيرة بينكما، حاول الخروج من هذا الأمر بأن تأخذ إجازة قصيرة تذهب فيها مع شريكك لأحد الأماكن الجديدة أو تسافر لأحد البلدان، لتجديد علاقتكما والترفيه سويًا.>برج الأسد على الصعيد الصحى:>أنت على مشارف مشكلة صحية كبيرة بسبب إهمالك لنفسك، وتركيزك على العمل فقط، حاول التقليل من الضغوط حسب إرادتك ولا تهمل صحتك، لأنها ستنعكس عليك، وكن حذراً.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر بالتوازن والثقة ولكن إذا كانت الشكوك تساورك مؤخرًا ولا تستطيع الوصول إلى أية قرارات، تستطيع الآن رؤية الأشياء فى ضوء أوضح، أنت الآن قادر أيضًا على رؤية المشكلات من منظور مختلف وقد تجد حل وسط يقبله جميع الأطراف.>حظك اليوم لبرج الجدى :>على الصعيد المهني:>هذا البرج من الأبراج المحظوظة فى هذا اليوم فسيتلقى بشرات سعيدة قد تقلب موازين حياته رأسا على عقب، وستكتب النجاح له فى خطوات سيتخذها على المستوى العملى.>على الصعيد العاطفي:>بعد التخلص من الغيرة والشك المفرط الطباع التى طالما واجهتهم وأفسدت علاقتهم بالطرف الآخر، سيستطيع أبناء هذا البرج العيش على نحو مختلف وفى حالة من الرومانسية غير مسبوقة .>على الصعيد الصحي:>من الممكن أن تتعرض لبعض المشاكل الصحية البسيطة نتيجة لبعض المشاكل التى تعرضت لها من قبل لكن لم يستمر هذا الوضع كثيرا وستتحسن صحتك سريعًا.>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:>الفترة المقبلة من أصعب الفترات ولا يمكن أن يتجاوزوها بدون الصبر والمقاومة لأى مشاعر إحباط أو يأس يتعرضون لها.>حظك اليوم لبرج الدلو :>على الصعيد المهني:>طبقًا لسلسلة الهبوط والصعود التى يعانى منها أبناء هذا البرج، ففى الفترة المقبلة سيتعرضون إلى أزمات على الصعيد العملى والمهنى، ثم سيتخلصون من هذه الحالة ويعودون لها أكثر من مرة فى حالة عدم استقرار.>على الصعيد العاطفي:>على المستوى العاطفى فحبهم سينصفهم، وسيعمل شريك حياتهم على التخلص من بعض المشاكل التى ستواجههم، وسيكون عاملا أساسيا لحلها والتخلص منها.

على الصعيد الصحي:

>على عكس النتائج المتوقعة نتيجة للتخبط الذى يحياه أبناء هذا البرج، سترتفع الحالة الصحية لهم وستثبت الفحوصات ارتفاع حالتهم الصحية .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>الأيام المقبلة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

>برج السرطان حظك اليوم:>على الصعيد المهنى:>تغلب على الأشياء التى كانت تعيق تفكيرك، ويجب أن تفكر جيداً بمستقبلك المهنى، لأن الشخص الذى يفكر بشكل جيد يصل إلى نتائج مؤكدة وابتعد عن الأشياء التى تزعجك، ابتعد عن زملائك المحبطين الذين يسرقون طاقتك ويتركوك بلا أمل، قاوم لتصل للنجاح والتميز، قم بتقسيم أهدافك ومعرفتها جيدًا فى الوقت الحالى أفضل من أى وقت أخر.>برج السرطان على الصعيد العاطفي:>لا تحاول خسارة شريك حياتك بأسلوبك العصبى المبالغ فيه، لأنك إذا تركت مزاجك للعصبية سوف تخسر الشريك إلى الأبد حافظ على رباطة جأشك وابتعد عن التردد وكن قويًا فى التعبير عن وجهة نظرك دون أن تجرح الطرف الآخر بالتأكيد.>برج السرطان على الصعيد الصحي:>يجب أن تتبع النصائح التى يقدمها لك الأطباء للابتعاد عن المرض، لأن الوقاية خير من العلاج، وترك نفسك للأمراض وللضغوط سوف يؤثر عليك بالتأكيد، فكن حذرًا بكل الأحوال.>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه يوماً عصيبًا بعض الشىء ولكن سوف تسيطر من جديد على زمام الأمور لتكون كل الأشياء فى صالحك وسوف تهزم كافة الصعاب التى تواجهك، فلا تيأس وكن قوياً وجريئاً لتصل لما تريد.>برج العذراء حظك اليوم :>على الصعيد المهني:>أنت تواجه جبلا من العمل الملقى على عاتقك ومهما حاولت أن تنجزه سوف تجده لا ينتهى حاول أن تقبل مساعدة زملائك وكن متعاوناً معهم أيضاً، لا تشك فى نفسك، حتى وإن لم تكن لديك الإجابة الصحيحة فى الحال، حاول أن تبتعد قليلاً عن المثالية والنموذجية التى تبحث عنها فى كل شىء، فالكمال لله وحده.>برج العذراء على الصعيد العاطفي:>تواجه نزاعات صعبة مع شريك حياتك على المستوى العاطفى تنبئ بنهاية قريبة لحياتكما سوياً، وبدلاً من ذلك قم بمصارحة شريك حياتك والحديث معه حول هذا الأمر، حتى لا يصبح الأمر مستحيلاً بعد ذلك.>برج العذراء على الصعيد الصحى:>لديك مشكلة صحية، فكر جيداً قبل أن تقوم بأى مجهود، فحالتك الصحية لا تحتمل على الإطلاق، فإذا ارتحت قليلاً سوف تشعر بالتحسن فى كل الجوانب.>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك فى الوقت الحالى تعيش فى كم هائل من المشكلات، ولكن يجب أن لا تطغى المشكلات عليك، فقط عندما تواجه مشكلة واحدة تلو الأخرى سوف تبدأ فى الشعور بالسعادة مرة أخرى، من الضرورى أن تتصرف فى الحال، وإلا فسوف تواجه تعقيدات أكثر.>حظك اليوم لبرج العقرب :>على الصعيد المهني:>ستشعرون بتحسن كبير على المستوى المهنى وستحققون جزءا كبيرا من أحلامكم ومن خطتك التى طالما عملتم على تحقيقها، لذلك حاولوا أن تقتنصوا الفرصة .>على الصعيد العاطفى:>بالنسبة للحياة العاطفية فستكون هى العامل الإيجابى الوحيد فى حياتهم، والجانب الذى من الممكن أن يرفع من حالتهم ومستواهم على كل المجالات الأخرى.>على الصعيد الصحى:>يجب أن تكون حذرًا هذه الأيام وابتعد تمامًا عن الانفعالات والشد العصبى والتفكير طوال الليل والنهار حتى لا تتعرض إلى مشاكل صحية كبرى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>من الممكن أن تمر بأيام صعبة وقاسية على كل المستويات، لكن صبرك وعقلك وفقًا لانتمائك لهذا البرج من أكثر الصفات التى ستقف إلى جوارك الأيام المقبلة.

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

>برج الثور على الصعيد المهني:>لا تشعر بالخوف تجاه التطرق لمناطق جديدة واستكشافها فستحقق نجاحًا وستكون فخورًا بنفسك وستكتسب المزيد من الثقة. احرص على أن تتعامل بصراحة وصدق مع الآخرين فى مجال العمل.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

>تريد أن تصل لمستوى أعلى من الفرح والارتياح فى حياتك العاطفية ولكنك لا تعرف كيف تتوجه فى هذا الوقت. لن تكون سعيدًا فى علاقتك العاطفية إذا كان شريك حياتك يتعامل معك بشكل سطحى فأنت حريص على أن تكون علاقة الحب الخاصة بك على مستوى عميق.

على الصعيد الصحى:

>إذا كنت تعانى من مشاكل مع ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم عليك أن تراقب صحتك بعناية اليوم وتحاول أن تجرى بعض التعديلات على نمط حياتك كى تتحسن حالتك. خذ أى تطورات إيجابية بوصفها علامة على أنك على الطريق الصحيح ومارس بعض التمارين الخفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>اليوم فرصة رائع لتناقش القضايا الفلسفية مع الناس أنت بحاجة لمبادلة أفكارك مع الناس وأن يتعرف الناس على طريقة تفكيرك المميزة خاصة فى القضايا المثيرة للجدل.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 2015/12/17

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>تقف أمامك صعوبات وأحقاد زملاء العمل، وتتسبب وقيعة أحدهم فى مشكلة بينك وبين مديرك، أمن نفسك بالأوراق اللازمة، ولا تدع أى شخص يمسك خطأ عليك، وتذكر المثل القائل:"أمشى عدل يحتار أعدائك فيك".>برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:>يظهر فى طريقك حبيب من الماضي، وتستعيد معه أحلى الذكريات، من الجميل أخذ شحنة عاطفية مفاجئة، لكن لا تتورط أكثر من اللازم حتى لا تعيد الماضى كله بأوجاعه ومشاكله فى الوقت الراهن.>برج الجوزاء على الصعيد الصحى:>تشعر أنك أكثر صحة ونشاطاً مما مضى، كما تتحسن صحتك النفسية رغم ضغوط العمل، من الجميل فصل حياتك الشخصية عن حياتك العملية، استمر على هذا المنوال، وستجد أن حياتك أصبحت أكثر انتعاشًا.>توقعات علماء الفلك>ترى الدنيا أجمل، والحياة تبتسم لك، استمتع بهذه الفترة قدر الأمكان، ولا تسمح لأحد بتعكير صفوك مهما حاول فعل ذلك، ابتعد عن المشاكل والأشخاص السلبيين، وأشحن نفسك بالطاقة الإيجابية قدر استطاعتك.>برج الحمل على الصعيد المهنى:>استمع قبل أن تتكلم. اجعل هذه القاعدة الذهبية لك كى لا تهدر الكثير من الأفكار والانفعالات بدون داعى وسبب. ستتعلم الكثير عندما تتقن الإنصات للآخرين والاهتمام بهم وبأفكارهم وستجد الكثير من الإلهام من خلال ما تسمعه من أحاديث مهما تخيلت أنها بعيدة عن عملك واهتمامك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>تشعر اليوم بأنك رومانسى للغاية واجتماعى جدًا بفضل وجود القمر فى برج الدلو، الخطر سيكون حين تتحرك فينوس لبرج العقرب حينها ستعجز أنت عن إخضاع مشاعرك العاطفية والسيطرة عليها لفترة أطول من ذلك.

على الصعيد الصحي:

>ستستفيد كثيرًا من تبنى العادات الجيدة والحفاظ على انضباطك الذاتى اليوم، واتباع نظام الأكل الصحى، وإذا استمررت على ذلك ستجد أنك قادرًا على الوفاء بجميع تطلعاتك فيما يخص اللياقة البدنية بدون أى صعوبة.

فى حال كنت تواجه أى مشاكل جسدية مثل الألم البدنى أو حتى النفسى احرص على ألا تتجاهلها وحان الوقت للاهتمام بصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>حاول أن تنخرط فى أى نشاط ثقافى اليوم، لديك فضول قوى تجاه الأشياء خارج تجربتك الخاصة فحاول أن تستغله وأن تجعل أيامك نابضة بالحياة من خلال هذا الروتين ومن خلال الاطلاع على الثقافات والعادات الأجنبية، استمتع بالغذاء والرقص والموسيقى والفن والموضة وأى شيء يستحق اهتمامك.

برج الحوت..حظك ليوم الخميس 2015/12/17

برج القوس.. حظك ليوم الخميس 2015/12/17

>برج الحوت على المستوى المهنى:>تحتاج إلى القليل من الوقت لكى تستعيد قدرتك على العمل من جديد، فعلى الرغم من أن الأوضاع تتحسن بشكل تدريجى، وتصبح أفضل مما كانت عليه، إلا أنك تحتاج المزيد من الوقت لكى تعيد ترتيب أوراقك وتنظم حياتك بشكل أفضل.>برج الحوت على المستوى العاطفى>أما على المستوى العاطفى فأنت غير قادر على الدخول فى أى علاقة جديدة الآن، على الرغم من أن كل الظروف المحيطة بك ومن هم راغبون فى ذلك، قادرون على إقناعك بهم، فمن الأفضل أن تعطى لنفسك فرصة لكى تخوض التجربة.>على المستوى الصحى>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، لأن الإهمال سيعرضك إلى الخطر، ويجعلك فى مهب أى أزمة صحية، خصوصًا أنك أهملتها كثيرًا فى الفترة الأخيرة، وهو ما يجعله مؤشرا خطرا على صحتك.>برج القوس على الصعيد المهنى:>حالة من الإحباط تسيطر على الأجواء العامة، ولكنك لديك القدرة الدائمة على تجاوز كل هذا بسهولة، عزيمتك وقدرتك على التعامل مع كل هذا، فهذه ميزتك التى تجعلك أكثر قدرة على التعامل مع الاحباط اكثر ممن هم حولك، لذا ابقى فى طريقك ولا تدع الآخرين يحبطوك أكثر من اللازم.>برج القوس على الصعيد العاطفى>علاقتك به جيدة إلى حد ما، ولكن مؤخراً حدثت بعض الأزمات التى عكرت صفو علاقتكما، فحاول أن تتجاوز عنها سريعًا، لأن أكثر من ذلك سيعرض علاقتكما لخطر محقق لن تكون قادر وقتها على تجاوزه.>على المستوى الصحى>على الرغم من أن وضعك الصحى فى الفترة الأخيرة كان سىء بدرجة كبيرة، إلا أنك حاولت أن تتجاوز هذه الأزمة بكل سهولة، وحتى لا تعرض نفسك لأى أزمة فيما بعد فمن الأفضل أن تتابع وضعك الصحى بشكل دائم مع الطبيب المُختص الذى يساعدك على تجاوز الأزمة بكل سهولة.>توقعات علماء الفلك لك:>شهر ميلادك قد يضمن لك الكثير من النجاحات فى الفترة المقبلة، فحاول أن تغتنم الفرصة جيداً، فلا تضيع أى فرصة هى من الممكن أن تحقق لك أى نجاح فى الفترة المقبلة.