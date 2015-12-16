كأس إيطاليا - 3 تحديات تواجه صلاح أمام ' المجهول '

الوضع أصبح صعبا وصافرات الاستهجان تلاحق الفريق في كل مكان لذا فلا بديل عن الفوز على المنافس المجهول.

هكذا سيدخل روما مباراته يوم الأربعاء أمام سبيزيا كالتشيو في دور الـ16 من كأس إيطاليا والتي تقام على ملعب الأوليمبيكو.

المباراة ستكون هي الثالثة للاعب فريق العاصمة الإيطالية محمد صلاح منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الدربي أمام لاتسيو في شهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد

اشتراكه أمام باتي بوريسوف ونابولي.

سبيزيا هو أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري الإيطالي ولم يصعد طوال تاريخه للدوري الإيطالي.

ويشارك روما في الكأس مع بداية دور الـ16 بسبب نتائجه في البطولة خلال المواسم الماضية والتي جعلت تصنيفه مرتفعا وجنبته الاشتراك في دور الـ32 عكس ميلان على سبيل المثال.

ويرصد FilGoal.com أبرز 3 تحديات تواجه صلاح أمام سبيزيا.

90 دقيقة

منذ عودة صلاح من الإصابة لم يشترك مطلقا لمباراة كاملة حتى الآن، فأمام باتي بوريسوف دخل كبديل في الشوط الثاني، وأمام نابولي شارك لمدة 76 دقيقة.

ويرغب صلاح في تجاوز الخوف الذي يلازمه منذ إصابته كما أكد في تصريحاته عقب لقاء باتي بوريسوف واللعب بشكل طبيعي.

كما أنه يود استعادة مستواه المعهود فأمام نابولي لم يقدم الأداء المنتظر منه فقد سدد الكرة مرة واحدة خارج المرمى.

وبلغت نسبة نجاحه في المرواغات 50% ولم يخلق أي فرصة للتسجيل لزملائه أيضا.

ويرغب صلاح بالطبع ختام العام الجاري بالطريقة الأمثل مثلما بدأه بطريقة جيدة مع فيورنتينا وواصل التألق فيه مع روما.

النتائج السلبية

منذ إصابة صلاح أمام لاتسيو في الثامن من شهر نوفمبر الماضي والفوز في الدربي بهدفين دون رد، لم يعرف روما الفوز مطلقا.

خاض روما ست مباريات منذ ذلك الحين تعادل في أربع مواجهات وهُزم مرتين كان أحدهما أمام برشلونة بستة أهداف لهدف.

تلك النتائج أدت لتراجعه في المنافسة على لقب الدوري حيث أصبح يحتل المركز الخامس بفارق سبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، كما أنه تأهل بصعوبة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

كل ذلك دفع جمهور روما لإطلاق صافرات الاستجهان على الفريق خلال المباريات الأخيرة.

جنوى

لقاء سبيزيا سيكون قبل الأخير لروما خلال العام الجاري وبعده سيعود الفريق لملاقاة جنوى في الدوري الإيطالي في العشرين من الشهر الجاري.

ويرغب روما في التأهل للدور ربع النهائي في الكأس، والاستعداد جيدا للقاء جنوى من أجل ختام العام وهو في المربع الذهبي للدوري الإيطالي مما يعطيه دفعة قوية قبل بداية العام الجديد.