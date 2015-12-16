ساويرس: قانون التظاهر يحتاج إعادة نظر..و"دعم الدولة زى دعم الشرعية"

قال المهندس نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، إن ائتلاف "دعم الدولة" مثل " دعم الشرعية" التابع لجماعة الإخوان، موضحاً :" فى مصر نرتكب ونمارس نفس أخطاء الإخوان، فائتلاف دعم الدولة زيه زى أنصار دعم الشرعية، الذين كنا نصفهم بالخرفان، وهانشوف المرشد الجديد اللى هايمشى النواب خلفه".

وقال "ساويرس" فى حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc" مصر، "إن نواب المصريين الأحرار درسوا جميع القوانين التى سنها الرئيس السيسى، حتى يكونوا جاهزين للتصويت عليها بالبرلمان، وهو ما لم يفعله ائتلاف "دعم الدولة".

وأشار إلى أن آخر اتصال مع قائمة فى حب مصر كان قبل بداية المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى أن " دعم الدولة لن يسمح بالاختلاف داخل البرلمان".

وأوضح أن قانون تنظيم التظاهر يحتاج إلى إعادة نظر، مضيفاً :"لازم يبطلوا الوصاية ومستعد أعتزل السياسة وارجع رجل اعمال بس واعيش حياتى لو هما عاوزين يعملوا خط وإحنا نمشى عليه".

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