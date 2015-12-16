ننشر البرنامج الزمنى الجديد للانتهاء من المشروع القومى للطرق

كشف الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، عن وضع برنامج زمنى جديد للانتهاء من طرق المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد فشل الوزارة فى إنهاء المشروع فى موعده خلال أغسطس الماضى.

ويتضمن البرنامج الجديد إنهاء المشروع كاملا يوم 8 أغسطس المقبل، بأطوال حوالى 1250 كم متر وتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، لتصبح فترة تنفيذ المشروع عامين بدلا من عام واحد وفقا لما كان مقرر فى بداية إطلاق وإعلان المشروع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ 4 طرق من المشروع نهاية شهر ديسمبر الجارى.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البرنامج الزمنى الجديد يتضمن إنهاء تنفيذ 4 طرق بالمشروع نهاية الشهر الجارى وهم طرق الصعيد/ البحر الأحمر وقنا/ سفاجا ونفق الشهيد أحمد حمدى/ الشط/عيون موسى والدائرى الأوسطى، والإنتهاء من طريق وادى النطرون العملين فى يناير المقبل، وطريقى القاهرة/ السويس وجنوب الواحات فى مارس المقبل، وطريق الفرافرة/ عين دالة 30 يونيو وفقا للإجراءات الأمنية الموضوعة للعاملين فى تنفيذ هذا الطريق ذات الطبيعة الخاصة.

وأضاف وزير النقل أن باقى الطرق سيتم الإنتهاء منها قبل 8 أغسطس المقبل، وعلى رأسها طريقى شبرا/ بنها والدائرى الإقليمى بعد إنهاء مشاكل نزع الملكية الخاصة بهذين الطريقين، وذلك عقب قرار الحكومة بزيادة التعويضات المدفوعة للأهالى بمجرد تسليم الأرض التى يخترقها مسار الطريقين من 25 إلى 75%، لافتا إلى أنه تقرر تأجيل تنفيذ طريق خشم الرقبة لعدم جدواه الاقتصادية، وأنه يجرى دارسة تنفيذ هذا الطريق بشكل استثمارى ليستفيد منه المحاجر ومصنعى الرخام المستخدمين لهذا الطريق.

وأكد وزير النقل، أن عدم تنفيذ المشروع القومى فى موعده راجع لتراجع معدلات تنفيذه بعد تركه رئاسة هيئة الطرق والكبارى فى 29 مارس الماضى، مستطردا: "كان الشغل أيام رئاستى لهيئة الطرق والكبارى قبل قدومى وزيرا على مدار الـ24 ساعة لكن للأسف بعد كده كان فيه بطئ.. وأحنا بنحاول نعالج هذا البطئ، ووضعنا توقيتات دقيقة لإنهاء تنفيذ المشروع".