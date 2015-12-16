"الصحفيين": نرفض أى انتهاك لأعراض المواطنين ونحتاج لقوانين تنظم الإعلام

قال خالد البلشى سكرتير نقابة الصحفيين، إنه يتمنى ألا ننتظر مجلس النواب لإقرار قوانين الإعلام، مضيفاً :"المؤشرات غير مبشرة، وما حدث بالأمس ، يستوجب أن نعلن رفضنا بشكل حقيقى واقطع لأى انتهاك للحياة الشخصية للمواطنين وأعراضهم بالطريقة التى جرت بإحدى القنوات أمس" مشيرا إلى ما عرضه الإعلامى أحمد موسى ضد النائب خالد يوسف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى :"نحتاج إعادة تنظيم العملية الإعلامية فى مصر، وإذا كنا نريد إعلاماً حقيقياً ومعبراً عن الناس، ولا يخوض فى أعراض المواطنين، فلا بد من وضع القوانين المنظمة للإعلام ، وأصبحنا فى ضرورة ملحة، تفرض على مجلس الوزراء الذى لديه قانون أجمعت عليه الجماعة الإعلامية والصحفية أن يضع المسئولية بيد الدولة الآن".

وتابع :"نحن أمام واقعة لا بد أن تتدخل فيها نقابة الصحفيين بشكل واضح، وأن أحد الأعضاء انتهك ميشاق الشرف المهنى ولا بد أن نتصدى لها".

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