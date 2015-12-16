"الصحفيين": نرفض أى انتهاك لأعراض المواطنين ونحتاج لقوانين تنظم الإعلام

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية لميس الحديدى :"نحتاج إعادة تنظيم العملية الإعلامية فى مصر، وإذا كنا نريد إعلاماً حقيقياً ومعبراً عن الناس، ولا يخوض فى أعراض المواطنين، فلا بد من وضع القوانين المنظمة للإعلام ، وأصبحنا فى ضرورة ملحة، تفرض على مجلس الوزراء الذى لديه قانون أجمعت عليه الجماعة الإعلامية والصحفية أن يضع المسئولية بيد الدولة الآن".
وتابع :"نحن أمام واقعة لا بد أن تتدخل فيها نقابة الصحفيين بشكل واضح، وأن أحد الأعضاء انتهك ميشاق الشرف المهنى ولا بد أن نتصدى لها".
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