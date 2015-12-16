"محمد بن سلمان": نرغب فى تعميق التعاون مع مصر وتعزيزها فى كافة المجالات

بعث ولى ولى العهد السعودى ،وزير الدفاع، النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ببرقية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، مشيدا بالمباحثات البناءة التى أجراها مع الرئيس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" نص رسالة الأمير محمد بن سلمان والتى أعرب خلالها عن سعادته لما توصل إليه من رؤى مشتركة مع الرئيس السيسى، منوها إلى أن المباحثات التى عقدها مع رئيس مجلس الوزراء فى إطار مجلس التنسيق السعودى - المصرى تعكس الرغبة الجادة فى تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها فى كافة المجالات وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس عبد الفتاخ السيسى ، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتابع بن سلمان فى رسالته للرئيس السيسى :"أتمنى لفخامتكم موفور الصحة والسعادة ، ولبلدكم وشعبكم الشقيق الأمن والأمان ودوام التقدم والازدهار".

- مصر والسعودية "ايد واحدة"..خادم الحرمين يصدر توجيهات بزيادة استثمارات المملكة فى مصر عن 30 مليار ريال.. ولى ولى العهد: توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات.. وسندعم حركة النقل بقناة السويس