مصرع 2 وإصابة 13 فى حادث انقلاب سيارة عمال بطريق "السويس- الإسماعيلية"

لقى عاملان مصرعهما، وأصيب 13 آخرين فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل، كانوا يستقلونها بطريق "السويس – الإسماعيلية"، تم نقل المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفين لمشرحة المستشفى.

كان اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالحادث، وتبين أن 14 عاملا تابعين لمقاول إنشاءات كانوا يستقلون سيارة نصف نقل عائدين من العمل بمنطقة جنيفة الكائنة على المسافة الحدودية بين السويس والاسماعيلية، وانقلبت بهم السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 13 آخرين بينهم سائق السيارة، تم رفع آثار الحادث من الطريق وأخطرت النيابة للتحقيق.

وأوضح مصدر، أن العاملين المتوفين هما، أيمن أحمد خواجى 30 سنة، من محافظ الدقهلية، وأحمد إبراهيم منصور من الدقهلية، بينما أشار مصدر طبى بغرفة طوارئ مديرية الصحة، إلى أن اثنين من بين المصابين حالتهما خطرة ويعانيان نزيفا حادا بالمخ، وهما "محمد عادل وإسلام الخوارجى".