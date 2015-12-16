وزارة الطيران: التقرير الأولى بشأن "الطائرة الروسية" لا يتضمن أى نتائج

قال محمد رحمة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الطيران المدنى، إن لجنة التحقيق المعنية بشأن سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، تعد لجنة مستقلة ليس لها أى علاقة بالدولة المصرية، ولا تخضع لأى توجهات سياسية.

وأوضح محمد رحمة، أن"التقرير الأولى حول سقوط الطائرة الروسية، هدفه تحديد الوقائع فى أى حادث طائرة، ولا يتضمن أى نتائج".

وأضاف "رحمة"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على شاشة الغد العربى، مع الإعلامي محمد المغربى، أن هذه اللجنة تعد لجنة فنية بالمقام الأول تقوم بمهام التحليل والتدقيق فى حادث الطائرة المنكوبة، موضحاً أن اللجنة لم تتلق حتى هذه اللحظة ما يفيد بتدخل غير شرعى أو عمل إرهابى، إلا أن هذا لا يعنى استبعاد أى سيناريو أو استخلاص أى نتائج"، قائلاً: "كل السيناريوهات محتلمة فهى لم تستبعد شبهة العمل الإرهابى ولم تؤكده".

وأكد المتحدث باسم وزارة الطيران المدنى، أن الحكومة المصرية لم تتدخل فى عمل لجنة التحقيق من قريب أو بعيد، مشيراً إلى أن "الكرملين" لم يتأكد رسميا من انفجار الطائرة نتيجة عمل إرهابى، مشدداً على حرص الجانب المصرى على ظهورالحقيقة، وتقديم كافة وسائل الدعم اللوجيستى لأن حادث الطائرة لا يهم الدولة المصرية فقط أو الدول المشاركة فى لجنة التحقيق، بل يهم الصناعة ككل.

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