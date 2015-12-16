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صور | جنازة مهيبة لجندي افتدى زملائه في حملة أمنية ضد التكفيرين بسيناء

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صور | جنازة مهيبة لجندي افتدى زملائه في حملة أمنية ضد التكفيرين بسيناء صور | جنازة مهيبة لجندي افتدى زملائه في حملة أمنية ضد التكفيرين بسيناء

في مشهد جنائزي مهيب شيع أهالي مركز كفر سعد جثمان شهيد القوات المسلحة والذي استشهد صباح اليوم على يد عناصر إرهابية بالعريش، وهو الجندي مجند محمد أيمن محمد السيد أحمد شويقة بمسقط رأسه بقرية الابراهمية القبلية حيث كان الشهيد ضمن مجموعة قتالية مكلفة بتطهير أحد البؤر الإرهابية.

,استشهد مجند مصري خلال حملة أمنية بقرية زارع الخير جنوب العريش، مساء اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”.

وقالت مصادر لـONA، إن المجند افتدى 5 من زملائه حين قام باحتضان أحد التكفيريين الذي كان يحمل حزاما ناسفا، ليقتل التكفيري ويستشهد المجند.

 

 

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