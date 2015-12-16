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روسيا: معارضون سوريون يبلغون القوات الجوية الروسية بمواقع المتشددين

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روسيا: معارضون سوريون يبلغون القوات الجوية الروسية بمواقع المتشددين روسيا: معارضون سوريون يبلغون القوات الجوية الروسية بمواقع المتشددين
نقلت وكالات انباء روسية عن هيئة الأركان العامة الروسية قولها اليوم الثلاثاء أن أكثر من 5000 من مقاتلى المعارضة السورية يقاتلون تنظيم داعش إلى جانب القوات الحكومية ويزودون القوات الجوية الروسية بمعلومات عن أهداف للغارات الجوية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو رفيع فى هيئة الأركان الروسية قوله أن أكثر من 150 جماعة سورية معارضة تساعد فى مساندة العملية البرية التى يقوم بها الجيش السورى النظامى.
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