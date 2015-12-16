سياسى سعودى:يمكن انضمام إيران للتحالف الإسلامى إذا ثبت عدم تمويلها للإرهاب

قال اللواء أنور عشقى، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية بالرياض إن التحالف الإسلامى العسكرى الذى شكلته السعودية مع 34 دولة أخرى لمحاربة الإرهاب بابه مفتوح لأى دولة إسلامية تريد الانضمام إلى التحالف.

وأضاف عشقى خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى خالد عاشور: "الرياض لا تمانع من انضمام إيران إلى التحالف الإسلامى العسكرى إذا ثبت أنها لا تمول الجماعات الإرهابية ولا تدعمها، وذلك لأن كل الدول الغربية تتهم إيران بأنها تدعم وتمول الإرهاب".

وأشار إلى أن وصف الرؤية الأمريكية للتحالف الإسلامى العسكرى بالسنى غير صحيح، موضّحًا أن التحالف يَفتح أبوابه لانضمام أى دولة إسلامية سواء كانت سنية، أو شيعية منبثقة من منظمة التعاون الإسلامى.