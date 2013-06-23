«الغرف السياحية»: 1.2 مليون عامل بالقطاع يشاركون فى ثورة 30 يونيو

2700 سائح يغادرون الأقصر.. وسائحون أمام «حتشبسوت»: فهمنا الرسالة.. و«صدقى»: «اليونيسكو» تعلق أعمالها

كتب : عبده أبوغنيمة، والأقصر - محمد عبداللطيف الصغير منذ 14 دقيقة

تفاعلت أزمة تعيين عضو الجماعة الإسلامية عادل الخياط محافظاً للأقصر، وعلّقت منظمة اليونيسكو عملها بالمدينة، وأوقفت أعمال 26 بعثة تنقيب، فيما رفع سائحون أمام معبد حتشبسوت لافتة تقول: «فهمنا الرسالة.. السائحون غير مرحّب بهم»، بسبب تعيين «الخياط».

وأعلن إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، مشاركة قرابة 1.2 مليون عامل بالقطاع السياحى فى مظاهرات 30 يونيو الحالى، بعد تراجع دخولهم بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى تسريح ثلث العاملين بالقطاع.

وقال خلال مؤتمر صحفى نظّمه الاتحاد لإعلان موقفه من تعيين محافظ الأقصر أمس، بحضور الدكتور صفوت عبدالغنى المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن تعيين «الخياط»، عضو الجماعة الإسلامية، أجبر الدول المصدّرة للسياح، على رفض سفر سياحها إلى المحافظة مجدداً، لافتاً إلى خطورة عودة بعض «الإسلاميين من أصحاب المراجعات» للحديث عن العنف من جديد، مما سيؤثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

فيما قال «عبدالغنى»، إن عودة السياحة إلى سابق عهدها ستغنى مصر عن قرض صندوق النقد الدولى، مشدداً على أن حزبه «البناء والتنمية» طالب محافظ الأقصر بالاستقالة.

من جانبه قال عمرو صدقى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن منظمة اليونيسكو علقت عملها بالأقصر، وأوقفت عمل 26 بعثة حفريات وتنقيب بها، كما غادر 2700 سائح، المدينة قبل انتهاء رحلتهم، بسبب القلق من تعيين عضو الجماعة المتورطة فى مذبحة الأقصر الشهيرة.

وحذر معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، من انضمام 4 آلاف مرشد سياحى بالصعيد إلى طوابير العاطلين، كاشفاً عن اتجاه العاملين بالسياحة لتقديم استقالات جماعية.

وواصل عشرات المحتجين اعتصامهم أمام مبنى ديوان محافظة الأقصر، لليوم السادس على التوالى، اعتراضاً على تعيين «الخياط».

من جهته نفى منصور بريك مدير آثار الأقصر توقف أعمال البعثات الأثرية عن العمل، احتجاجاً على تعيين «الخياط».