محرز: لن أرحل عن ليستر.. والفوز بالدوري مستحيل

أكد رياض محرز لاعب ليستر سيتي أنه لن يرحل عن صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة مشددا على رغبته في البقاء مع فريقه.

ويعيش اللاعب الجزائري فترة من التألق مع ليستر سيتي حيث سجل 11 هدفا وصنع سبعة في 16 مباراة ساهمت في جعل فريقه يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ودفع تألق محرز إلى وجود اهتمام من أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنام وبرشلونة بضمه كما أشارت بعض التقارير الصحفية.

ورد محرز قائلا:"لا لن أرحل عن ليستر، أعتقد إنه من الأفضل لي البقاء حتى نهاية الموسم".

وأضاف في تصريحاته لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية"لقد رحلت عن لو هافر وليستر قاتل لضمي حينما لم يكن أحد يعرفني".

وأكمل"عندما تأتي من بعيد وينتهي بك المطاف في الدوري الإنجليزي فهذا الأمر يجعلك سعيدا".

في الوقت ذاته شدد محرز على أن ليستر سيتي لن يفوز بالدوري الإنجليزي مؤكدا أنه ليس لديه ما يكفي لمنافسة الكبار.

وأوضح"نحن لن نفوز بلقب الدوري".

وأردف"لا أعتقد إننا لدينا ما يكفي من الإمكانيات لتحقيق ذلك الأمر".

وأتم"في اللحظة الحالية نحن نتصدر الدوري، ولكن ذلك الأمر لا يعني شيئا، الفرق الكبرى سوف تستيقظ في وقت ما".