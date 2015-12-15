جيرارد يكشف عن – خطاب مؤثر من مورينيو

كشف ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق ولاعب لوس أنجلوس جالاكسي الحالي عن خطاب تلقاه من مدرب تشيلسي جوزيه مورينيو في وقت سابق.

ورحل جيرارد عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي لينتقل إلى الدوري الأمريكي، ورفض في أكثر من مرة سابقة عرضا من تشيلسي للانتقال إليه حينما كان مورينيو مدربا لهم في ولايته الأولى.

وتحدث جيرارد لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا:"لقد تلقيت ذلك الخطاب بعد مباراة خيرية أقيمت في مارس الماضي وأرسله مورينيو مع جون تيري".

وأضاف"تيري قال لي افتح ذلك الخطاب هو يحمل مفاجأة لك".

وأردف"عندما وصلت لمنزلي قمت بفتح الخطاب وكان من مورينيو وكان مؤثرا جدا".

وأكمل"وضعت ذلك الخطاب في إطار الآن ووضعته في مكان الصدارة في منزلي فهذا هو ما يعنيه لي".

وتابع"هذا الخطاب كان تصرف رائع من مورينيو ويوضح ما يعطيه للاعبيه داخل وخارج الملعب، وحتى منافسيه الذين رفضوا الانتقال لفريقه".

وأتم"هو رجل متواضع ورجل نبيل للغاية فقد أخذ جزءا من وقته لكتابة ذلك الخطاب لي".