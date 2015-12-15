ليفربول يفقد لوفرين شهرا للإصابة

(إفي): سيغيب المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرين عن صفوف فريقه ليفربول الإنجليزي لمدة شهر بعدما تأكد اليوم الثلاثاء طبيعة اصابته في الركبة التي تعرض لها الأحد الماضي في التعادل مع ويست بروميتش بهدفين لمثلهما.

ووفقا لما كشفته اليوم الفحوص الطبية فإن اللاعب، الذي كان يخشى في البداية من اصابته بقطع في الرباط الصليبي، لن يغيب عن الملاعب سوى أربعة أسابيع.

وكان لوفرين (26 عاما) خرج على محفة بعد التحام قوي مع كريج جاردنر في الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ملعب أنفيلد في الجولة الـ16 بالـ"بريمير ليج".

وسيفتقد الـ"ريدز" الذين يحتلون المركز التاسع في الدوري بـ24 نقطة لجهود اللاعب في جدول المباريات المزدحم خلال فترة أعياد الميلاد.

وسيلعب ليفربول مع واتفورد في 20 من الشهر الجاري قبل مواجهة ليستر سيتي بعدها بستة أيام، ليواجه سندرلاند في 30 ديسمبر ثم ويست هام في الثاني من يناير وبعدها بثلاثة أيام سيلتقي مع ستوك سيتي في كأس الرابطة ثم إكستر في الثامن يناير بكأس الاتحاد.