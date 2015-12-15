بيتيس يصعد في كأس إسبانيا بتعادل مثير مع خيخون في غياب عمرو طارق

(إفي): حسم ريال بيتيس التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه سبورتينج خيخون بثلاثة أهداف مقابل واحد إلى تعادل في إياب دور الـ32 من البطولة.

وكان التقدم من نصيب أصحاب الأرض بفضل هدف سجله بيرناردو خوسيه ايسبينوسا (ق14)، ولكن سريعا ما أدرك الضيوف هدف التعادل من توقيع ريكي فان فولسفينكيل (ق18).

مع انطلاقة الشوط الثاني، ينجح سبورتينج خيخون في تسجيل هدف ثان من توقيع ألين خليلوفيتش (ق47)، قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني له والثالث لفريقه (ق72).

ورغم أن تلك النتيجة كانت كفيلة لتأهل ريال بيتيس بالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب، إلا أن الفريق الضيف انتفض في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

ومن جديد، أعاد فولسفينكيل فريقه في النتيجة بهدف سجله قبل مرور سبع دقائق على نهاية الوقت الأصلي من المباراة، ليفتح شهية الفريق الضيف، الذي نجح أخيرا في احراز التعادل بهدف سجله ألفارو سيخودو (ق88).

وكان بيتيس قد فاز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، ليحسم المواجهة بنتيجة 5-3 في مجموع اللقائين ويحجز مقعده في ثمن النهائي.

وإلى نفس الدور تأهل ديبورتيفو لاكورونا بعد تعادله أيضا مع ضيفه لياجوستيرا بهدف لكل منهما.

سجل هدف ديبورتيفو اللاعب خوان دومينجيز (ق69)، قبل أن ينجح خوردي لوبيز في ادراك هدف التعادل للياجوستيرا من ركلة جزاء (ق79)، ولكن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للضيوف.

وكان ديبورتيفو قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدفين لواحد، لتصبح النتيجة في مجموع اللقائين 3-2، ليتأهل ديبورتيفو إلى دور الستة عشر.