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أخذ عينات من مياه الشرب بقرية «أولاد يحيي» و«أولاد خليفة» بسوهاج للتأكد من سلامتها‎

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أخذ عينات من مياه الشرب بقرية «أولاد يحيي» و«أولاد خليفة» بسوهاج للتأكد من سلامتها‎ أخذ عينات من مياه الشرب بقرية «أولاد يحيي» و«أولاد خليفة» بسوهاج للتأكد من سلامتها‎

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تكليف مديرية الشئون الصحية بسوهاج بتشكيل لجنة لأخذ عينات من مياه الشرب بقرية أولاد يحيي وأولاد خليفة بمركز دار السلام، للتأكد من مطابقة مياه الشرب بالقريتين من حيث اللون والطعم والرائحة للمواصفات القياسية والتأكد من سلامتها على صحة المواطنين.

و وستم تحليل العينات بمعامل مديرية الصحة بسوهاج، ومطابقتها بالعينات التي تم أخذها عن طريق معامل شركة المياه، والتي أثبتت أن المياه صالحة للشرب، وقامت شركة المياه بإجراء احترازي بغسيل الشبكات بقريتي أولاد يحيي وأولاد خليفة.

جاء ذلك ردًا على ما نشر اليوم بأحد المواقع حول شكوى الأهالي من اختلاط مياه الشرب بالزيت والسولار والذي اشتكى منه بعض المواطنين.

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