النيابة تحتجز ضابط شرطة لعرضه على «الطب الشرعي» أثناء تسليمه تحريات «قضية مخدرات»

أمرت نيابة الهرم برئاسة محمد أبو الحسب، مساء اليوم الثلاثاء، بعرض ضابط على مصلحة الطب الشرعى، للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك أثناء الاستماع إلى أقواله أمام النيابة عن تحريات أعدها في قضية اتجار بالمواد المخدرة، كما أمرت باحتجاز الضابط بقسم الهرم لحين وصول التقرير.

واستمعت النيابة إلى أقوال ضابط بإدارة البحث الجنائي في قضية اتجار بالمواد المخدرة، كان قد أعد التحريات فيها، وأثناء إدلائه بأقواله لوحظ عليه عدم التركيز، فشكت النيابة في سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، ولم توجه النيابة للضابط أي اتهامات حتى الآن، لحين التأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.