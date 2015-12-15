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المرصد السوري :غارات روسية تقتل 34 مدنًيا

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المرصد السوري :غارات روسية تقتل 34 مدنًيا المرصد السوري :غارات روسية تقتل 34 مدنًيا

غارة على سوق شعبي في سوريا – أرشيفية

 

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن غارات يعتقد انها روسية قتلت 34 مدنيًا، اليوم الثلاثاء، في استهدافها سوقين في شمال وشمال غرب سوريا.

وكشف المرصد عن مقتل 18 شخصًا جراء غارات على سوق شعبية في بلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي “شمال سوريا”، بالإضافة إلى 16 أخرين جراء غارات على سوق لبيع الوقود في معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي الشرقي “غرب سوريا” مضيفًا أن “الطائرات التي قصفت المنطقتين يعتقد أنها روسية”. مؤكدًا فإن حصيلة القتلى في المنطقتين “مرشحة للارتفاع” بسبب “وجود جرحى في حالات خطرة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أن يسيطر تنظيم “داعش” على بلدة مسكنة الواقعة في ريف حلب الشرقي، في حين تسيطر فصائل على بلدة معارة النعسان الواقعة في محافظة إدلب والخاضعة بمجملها لفصائل “جيش الفتح” التي تضم جبهة النصرة وفصائل إسلامية بينها حركة “أحرار الشام” الإسلامية.

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