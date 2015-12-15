ساويرس: السيسي أنقذ مصر.. ولن أعارضه الا إذا أصبح «ديكتاتورًا»

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر منقذ مصر من نظام الإخوان الذين حًرموا كل شيء على المصريين خلال فترة حكمهم، مؤكدًا أن السيسي وضع روحه على كفه ولم يخذل المصريين في 30 يونيو.

وأضاف «ساويرس»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، «أن الرئيس السيسي لو أخطأ لن أعارضه إلا في حالة تحوله إلى ديكتاتور، وهو ما لم ولن يحدث بحكم معرفتي الخاصة به».

وفي سياق آخر، أكد رجل الأعمال، أن حزب المصريين الأحرار أكبر حزب دفع بعدد من الشباب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.