أخبار المغرب اليوم.. الجيش المغربى يتسلح بـ5 سفن هولندية متطورة

تصدرت أخبار المغرب اليوم، قيام شركة هولندية متخصصة فى صناعة السفن المدنية والعسكرية، بالكشف عن طلب المغرب الرسمى بتوفير خمس سفن متطورة، لرصد الأنشطة غير الشرعية، ومراقبة المياه الإقليمية للمغرب، وحماية سواحله من الإرهاب والتهريب.

وأوردت جريدة المساء أن المغرب تقدم بطلب تصنيع خمسة سفن من نوع « أنتيرسيبتور 1503 » المتخصصة فى مراقبة المياه الإقليمية للدول، والتى تتمتع بخاصيات تقنية متطورة، كما تمتاز بسرعة 60 كيلومترا فى الساعة، علاوة على توفرها على ثلاث محركات، وهى كلها امتيازات ستمكن البحرية المغربية من مراقبة المياه الإقليمية للمغرب وسواحله بطريقة أفضل.

وحددت الشركة الهولندية « دامن » شهر يونيو من سنة 2016 المقبلة كتاريخ تسلم المغرب لأولى السفن، لتتسلم باقى السفن بعد حوالى ستة أشهر، بمعدل سفينة كل ستة أسابيع.

>كما ركزت أخبار المغرب اليوم على قرار محكمة الاستئناف فى العاصمة الفرنسية باريس ، اليوم الثلاثاء، إدراج قضية ابتزاز ملك المغرب التى يتابع فيها الصحافيان الفرنسيان، إيريك لوران وكاثرين غراسيى، فى المداولة يوم 26 يناير المقبل.

وقال محامى المملكة المغربية ايريك ديبون موريتى فى تصريح للصحافة: إن محامى المتهمين دفعوا بكون حضور وكيل الجمهورية بباريس، وقاضيى تحقيق، والشرطة، "مسألة غير قانونية"، مشيرا إلى أن الطرف المغربى أكد أن حضورهم مسألة تدعو إلى الاطمئنان بخصوص سير المسطرة".

وقال موريتى "إننا اعتبرنا انتقاد حضور النيابة العامة لباريس بأنه أمر يدعو للاستغراب"، مشيرا إلى أن هذا الحضور اعتبر بالنسبة للطرف المغربى دليلا على حسن النية.