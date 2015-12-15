أخبار الأردن اليوم.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن تكاملية وليست تنافسية

تصدرت أخبار الأردن اليوم، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والأردن وعلى أنها تكاملية وليست تنافسية، مشددة فى الوقت ذاته على ضرورة دفع المشروعات الاستثمارية المشتركة قدما إلى الأمام وأهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص المصرى والأردنى فى هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقاء وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة علاء الدين عمر، يرافقه منير عبد الفتاح جمعة، مدير عام الترويج لمنطقة الشرق الأوسط، مع رئيسى غرفتى صناعة عمان زياد الحمصى، وتجارة عمان عدنان أبو الراغب، وأعضاء من الغرفتين ورئيس المكتب التجارى فى عمان الوزير مفوض تجارى محمد عبدالله.

ومن جهته، وصف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العلاقات المصرية الأردنية بأنها «وطيدة» من قديم الأزل، قائلا: «إننا نعتبر مصر والأردن بلدا واحدا وليسا كبلدين ونرحب بكل أوجه التعاون ولا يوجد تنافس بين البلدين ولكن تكامل فى العديد من المشروعات وإننا نعمل على تدعيم هذه العلاقات».

>كما جاء فى أخبار الأردن اليوم أنه أفادت مديرية التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة الأردنية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بأن قوات حرس الحدود استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 62 لاجئا سوريا من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين.

ووفقا للبيان، قامت قوات حرس الحدود الأردنية بتأمين هؤلاء اللاجئين إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم، كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى منهم.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ما يزيد على 630 ألف لاجئ فى الأردن، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بنحو مليون و400 ألف (من بينهم 750 ألف سورى موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).

كما أوضحت أخبار الأردن اليوم أن البلاد تسعى إلى إيجاد أسواق بديلة لصادراته بعد توقفها إلى اثنين من أهم أسواقه؛ وهما العراق وسورية، بسبب الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار فى المنطقة، بالإضافة إلى انحسارها إلى أسواق تركيا وأوروبا وروسيا.

وبدأ الأردن متأخرا فى البحث عن أسواق بديلة وخاصة فى أفريقيا التى تمتلك فرصا استهلاكية كبيرة، رغم تراجع الصادرات بنسبة 7% خلال العام الحالى ويتوقع هبوطها بمعدلات أكبر فى الفترة المقبلة، حسب تقارير الغرف التجارية.