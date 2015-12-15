الأركان الروسية: سلاح الجو نفذ 4200 طلعة عسكرية فى سوريا

>أعلنت هيئة الأركان الروسية أن المقاتلات الروسية نفذت حتى الآن أكثر من 4 آلاف طلعة عسكرية فى سوريا، منها حوالى 150 طلعة بواسطة القاذفات الاستراتيجية.

وقال الجنرال سيرجى رودسكوي، رئيس مديرية العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان الروسية فى تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء إنه "منذ 30 سبتمبر الماضى نفذ سلاح الجو الروسى 4201 طلعة حربية، منها 145 طلعة بواسطة القاذفات الاستراتيجية بعيدة المدى".

وأكد الجنرال أن الضربات استهدفت المنشآت الرئيسية للبنى التحتية التابعة للإرهابيين، وتجمعات المعدات العسكرية والمسلحين، موضحا أن سلاح الجو الروسى دمر خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 6 منشآت نفطية غير شرعية و7 قوافل لسيارات كانت تنقل النفط ومشتقاته، حيث تم تدمير 1200 هدف مشابه (شاحنات) منذ بدء العملية.

وأكد المسؤول العسكرى أن الأسابيع الأخيرة شهدت ازدياد كثافة الضربات ضد مواقع تنظيم "داعش" وغيره من المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى استمرار الطيران الروسى بتركيز اهتمامه على ضرب مصادر تمويل الإرهابيين فى سوريا.

وأشار رودسكوى إلى أن العسكريين الروس على اتصال دائم بالمعارضة السورية المسلحة التى تحارب "داعش"، ويحصلون منها على إحداثيات مواقع التنظيم الإرهابى لضربها.

وأضاف أن جزء من المعارضة قد بدأت بالتنسيق مع الجيش السوري، ويصل عدد هؤلاء إلى أكثر من 5 آلاف شخص، لافتا إلى أن القوات المسلحة الروسية ستظل تعمل على توحيد جهود قوات الحكومة السورية والعديد من الفصائل، التى تقاتل الإرهابيين من تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأوضح قائد دائرة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية الفريق، سيرجى رودسكوي، أن المعارضة التى تقاتل تنظيم "داعش" فى سوريا تسلم للقوات الجوية الروسية إحداثيات مواقع المسلحين الإرهابيين، لافتا إلى أنه فى سوريا ينشط فى الوقت الحالى 150 فصيلا من هذا القبيل.

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