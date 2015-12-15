قوات عراقية تقصف مواقع "داعش" بصلاح الدين ومقتل 18 إرهابيا بقصف فرنسى

> قصفت قوات عراقية فى محافظة صلاح الدين بصواريخ "كورنيت" موقع تنظيم (داعش) الإرهابى فى منطقة الصينية شمالى العراق.. بينما قتل 18 من داعش بقصف فرنسى لمواقع التنظيم جنوب غربى كركوك.

وذكر خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم /الثلاثاء/ أن مفارز الكورنيت التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين وجهت ضربات صاروخية أسفرت عن تدمير مقر لداعش وقتل جميع من كانوا بداخله من داعش فى منطقة سكريات الصينية.

ونفذ طيران التحالف الدولى ثمانى غارات استهدفت مواقع قتالية وأسلحة وعتاد وآليات للتنظيم وورشة لصنع العبوات الناسفة فى مناطق متفرقة بالعراق.

ولفت مصدر أمنى فى كركوك إلى أن الطيران الحربى الفرنسى العامل ضمن التحالف الدولى نفذ غارات على قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، وقصف مواقع لداعش بطائرات "رافال"، مما أسفر عن مقتل نحو 18 من التنظيم وإصابة أربعة آخرين، وتدمير أربعة مواقع ووحدات قتالية للتنظيم.

وأشار المصدر إلى أن عناصر داعش بدأوا فى اتخاذ مواقع بديلة بمنازل المدنيين وحولوا بعضها لمقرات لهم، وعقب قصفها يروج داعش بالصور أن الطيران يقصف مدنيين.

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