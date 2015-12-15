أخبار عاجلة

بالصور.. تفاصيل مداهمة وكر لتصنيع المتفجرات في البحيرة -
ترامب يغضب لضحايا "خان شيخون" ويتجاهل قتلى غارات إدارته -
غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية» -
تأجيل زيارة سامح شكري إلى السودان -
لبنى عسل: «ما يحدث في سوريا يرضي المجتمع الدولي.. والخاسر هو الشعب» -
الوزراء: طرح كميات إضافية من اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة -
أحمد موسى: «لو معندناش جيش كان زمان بلدنا ملعب كورة زي سوريا» -
علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات -
العدوي: «تنشيط السياحة» فشلت في استثمار زيارة السيسي لأمريكا -
«صحة البرلمان» تناقش «الفيروس الغامض» بحميات إمبابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات عراقية تقصف مواقع "داعش" بصلاح الدين ومقتل 18 إرهابيا بقصف فرنسى

Google+ Print
قوات عراقية تقصف مواقع "داعش" بصلاح الدين ومقتل 18 إرهابيا بقصف فرنسى قوات عراقية تقصف مواقع "داعش" بصلاح الدين ومقتل 18 إرهابيا بقصف فرنسى

> قصفت قوات عراقية فى محافظة صلاح الدين بصواريخ "كورنيت" موقع تنظيم (داعش) الإرهابى فى منطقة الصينية شمالى العراق.. بينما قتل 18 من داعش بقصف فرنسى لمواقع التنظيم جنوب غربى كركوك.

وذكر خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة اليوم /الثلاثاء/ أن مفارز الكورنيت التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين وجهت ضربات صاروخية أسفرت عن تدمير مقر لداعش وقتل جميع من كانوا بداخله من داعش فى منطقة سكريات الصينية.

ونفذ طيران التحالف الدولى ثمانى غارات استهدفت مواقع قتالية وأسلحة وعتاد وآليات للتنظيم وورشة لصنع العبوات الناسفة فى مناطق متفرقة بالعراق.

ولفت مصدر أمنى فى كركوك إلى أن الطيران الحربى الفرنسى العامل ضمن التحالف الدولى نفذ غارات على قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، وقصف مواقع لداعش بطائرات "رافال"، مما أسفر عن مقتل نحو 18 من التنظيم وإصابة أربعة آخرين، وتدمير أربعة مواقع ووحدات قتالية للتنظيم.

وأشار المصدر إلى أن عناصر داعش بدأوا فى اتخاذ مواقع بديلة بمنازل المدنيين وحولوا بعضها لمقرات لهم، وعقب قصفها يروج داعش بالصور أن الطيران يقصف مدنيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365