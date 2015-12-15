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اليونسكو تحذر من التهديد الذى تتعرض له الآثار الليبية من قبل المتطرفين

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اليونسكو تحذر من التهديد الذى تتعرض له الآثار الليبية من قبل المتطرفين اليونسكو تحذر من التهديد الذى تتعرض له الآثار الليبية من قبل المتطرفين
أصدر مجلس المتاحف العالمى ومنظمة اليونسكو قائمة بالآثار اليونانية والرومانية وآثار ما قبل التاريخ المعرضة لتهديد داعش فى ليبيا التى تعانى انفلاتا أمنيا.

ونشر المجلس اليوم الثلاثاء قائمة بالكنوز الثقافية "المهددة" وناشد سلطات الإنتربول وضباط الجمارك وتجار الفن على مستوى العالمى بالإنتباه للآثار الليبية المنهوبة.

قامت عناصر تنظيم داعش المسلح بتدمير معابد ومواقع أثرية عتيقة فى العراق وسوريا ويعتقد خبراء أنهم يبيعون أيضا الآثار المنهوبة فى السوق السوداء.

وقد تمكن التنظيم المتطرف من تحقيق نجاحات فى ليبيا، المنقسمة بين حكومتين متناحرتين.

من بين الآثار المعرضة للتهديد تماثيل ومنحوتات ضريح فى قورينا، التى كانت فى السابق مستعمرة يونانية. المركز التجارى الذى يعود إلى الحقبة الرومانية فى صبراته. والمنطقة الصحراوية التى تعج باللوحات الحجرية أو المنحوتات التى تعود إلى 12 ألف سنة.
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