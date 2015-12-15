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وزارة الطيران: التقرير الأولي بشأن سقوط الطائرة لا يتضمن أي نتائج

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وزارة الطيران: التقرير الأولي بشأن سقوط الطائرة لا يتضمن أي نتائج وزارة الطيران: التقرير الأولي بشأن سقوط الطائرة لا يتضمن أي نتائج

وزارة الطيران

قال  محمد رحمة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الطيران المدني، إن لجنة التحقيق المعنية بشأن سقوط الطائرة الروسية في سيناء، تعد لجنة مستقلة ليس لها أي علاقة بالدولة المصرية، ولا تخضع لأي توجهات سياسية.

وأضاف رحمة خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة الغد العربي، مع الإعلامي محمد المغربي، أن هذه اللجنة تعتبر لجنة فنية بالمقام الأول تقوم بمهام التحليل والتدقيق فى حادث الطائرة المنكوبة.

وأضاف رحمة: ‘‘التقرير الأول حول سقوط الطائرة الروسية، هدفه تحديد الوقائع فى أى حادث طائرة، ولا يتضمن أي نتائج’’، موضحًا أن اللجنة لم تتلق حتى هذه اللحظة ما يفيد بتدخل غير شرعي أو عمل إرهابي، إلا أن هذا لا يعني استبعاد أي سيناريو أو استخلاص أي نتائج، قائلاً: ‘‘كل السيناريوهات محتملة فهي لم تستبعد شبهة العمل الإرهابي ولم تؤكده’’.

وأكد أن المصرية لم تتدخل فى عمل لجنة التحقيق من قريب أو بعيد، مشيرًا إلى أن الكرملين لم يتأكد رسميًا من انفجار الطائرة نتيجة عمل إرهابي، مشددًا على حرص الجانب المصري على ظهورالحقيقة، وتقديم كافة وسائل الدعم اللوجيستي لأن حادث الطائرة لا يهم الدولة المصرية فقط أو الدول المشاركة في لجنة التحقيق، بل يهم الصناعة ككل.

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