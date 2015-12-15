الداخلية يحافظ على وصافة الدوري بفوز قاتل على بتروجيت

عاد الداخلية لطريق الانتصارات بعد فوزه على بتروجيت بهدف قاتل في مباراة الفريقين يوم الثلاثاء.

والتقى الفريقان ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري، وذلك بعد تعادل الداخلية الحصان الأسود للمسابقة مع المحلة في الجولة الماضية.

وسجل بوبا منسواه هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع الداخلية رصيده لـ17 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر مصر للمقاصة بفارق نقطة، فيما توقف رصيد بتروجيت عند خمس نقاط في المركز الـ15.

وحصل أحمد الشناوي لاعب وسط بتروجيت على بطاقة حمراء في الدقيقة 66 ليترك فريقه يلعب بـ10 لاعبين.

وأهدر محمد رجب مهاجم بتروجيت فرصة سهلة للغاية بغرابة شديدة في الدقيقة 30، كما أهدر مصطفى شبيطة ركلة جزاء في الدقيقة 80.