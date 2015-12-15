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علاء عبد العال: الفوز على بتروجيت رد اعتبار للداخلية

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علاء عبد العال: الفوز على بتروجيت رد اعتبار للداخلية علاء عبد العال: الفوز على بتروجيت رد اعتبار للداخلية

شدد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية على أهمية الفوز الصعب على بتروجيت بهدف نظيف في مباراة الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في الأسبوع الثامن للدوري.

وقال عبد العال عقب اللقاء:"كانت مباراة صعبة للغاية، أمام فريق يضم عناصر مميزة، وتغيير جهازه الفني كان عاملاً إيجابيًا لفريق بتروجيت".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"هذا الفوز رد اعتبار لفريق الداخلية، لكل من شكك في قدرات لاعبيه، ومن قال أننا بدأنا مسلسل نزيف النقاط".

وتابع"قدمنا أداء جيدًا في الشوط الأول، وأعتقد أننا كنا نستحق ركلتين جزاء، ثم احتسبت ركلة جزاء ضدنا في النهاية كادت أن تقلب المباراة لولا تألق أحمد فوزي في التصدي لها".

وأشار إلى أن هذا الفوز مهم للغاية، وكان يحتاجه الفريق قبل مباراة مهمة أمام المقاصة متصدر الدوري يوم الأحد المقبل.

ويتصدر المقاصة جدول الدوري برصيد 18 نقطة، خلفه الداخلية 17 نقطة.

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