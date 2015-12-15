طلعت يوسف: خسارة بتروجيت أمام الداخلية ' غرائب وطرائف '

وصف طلعت يوسف المدير الفني لبتروجيت أن خسارة فريقه أمام الداخلية 0-1 في الأسبوع الثامن من الدوري بأنها تندرج تحت مسمى "الغرائب والطرائف".

وقال يوسف عقب المباراة:"لقد أضاع محمد رجب فرصة بشكل لا يصدق، واجهه سوء حظ شديد، كما أهدرنا فرصة للتهديف بضياع ركلة جزاء".

وأشار عبر قناة "الحياة 2" إلى أن طرد لاعب الوسط أحمد الشناوي، جعل عدة عوامل محبطة تحيط باللاعبين، مما تسبب في الخسارة.

وأضاف"لاعبو بتروجيت اجتهدوا وبذلوا جهدًا كبيرًا، ولكن التوفيق لم يكن حليفهم".

وأكد أن أبرز العقبات التي تواجهه هي ضيق الوقت، موضحًا"لم أدرب الفريق سوى مرتين، وهناك لاعبين لا أعرف قدراتهم، ونخوض مباراة كل 3 أيام".

وتعد الخسارة أمام الداخلية هي المهمة الأولى لطلعت يوسف مع بتروجيت، بعد استقالة مديره الفني السابق أحمد حسن عميد لاعبي العالم.