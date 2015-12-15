طرائف عن أسماء المواليد للعام 2015

يمكن أن نطلق على اختيار اسم المولود بأنه الحرب الخفية التي تشتعل بمجرد أن يصل المولود إلى الحياة، ولذلك يكون الاختيار صعباً ويخضع لعدة ظروف وشروط، وربما تلعب الصدفة دورها في اختيار الاسم.

وقد جمعت «سيدتي وطفلك» عدة طرائف عن أسماء المواليد التي تم اختيارها من قبل الآباء والأمهات، وربما المحيطين خلال عام 2015 فكانت كالتالي:



• أثبتت الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصائيات العامة الأردنية أن أكثر ستة أسماء ذكور كانت مكررة خلال عام 2015 هي محمد، أحمد، عمر، يوسف، عبد الرحمن، وعبد الله.



• أثبتت الإحصائيات نفسها أن أكثر الأسماء انتشاراً خلال العام في الأردن للبنات هي: جود، جنى، ليان، لين، جوري، سارة.



• من أغرب الأسماء التي أطلقت على المواليد في فلسطين، أن قام أحد الآباء بإطلاق اسم غريب على مولوده في غزة؛ حيث أسماه «سكين القدس» نسبة إلى انتفاضة القدس، والتي صادفت بدايتها مع مولد الصغير، وقد تعجب الجميع من هذا الاسم، وتداوله نشطاء على مواقع التواصل مع صورة لشهادة ميلاد الطفل، وصورة الطفل السكين.



• أثبتت دراسة مصرية أجريت خلال العام 2015 أن نسبة 48% من حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج في مصر سببها الاختلاف على اسم المولود الأول، والذي يرغب كلا الزوجين أن يطلقا عليه اسم الأجداد من ناحية الأم أو الأب؛ مما يسبب الخلاف.



• عبد الناصر من الأسماء الممنوعة في السعودية، وقد أثار المنع جدلاً لدى الأوساط المصرية، ونشرت الخبر صحيفة مصرية واعتبرته إهانة لتاريخ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية في السعودية أن المنع بسبب أن «الناصر» ليس من أسماء الله الحسنى، والمنع كان لأسباب دينية بحتة.



• من الأسماء التي أطلقت على مولود في غزة أيضاً اسم الشهيد «مهند الحلبي»؛ حيث انتشر الاسم بصورة سريعة بين أسماء المواليد؛ لأنه من أوائل شهداء انتفاضة القدس.



• أسماء المواليد التركية الأصل الأكثر انتشاراً خلال العام 2015 في معظم الدول العربية، والسبب التأثر بالمسلسلات التركية المدبلجة.



• قامت حوالي 20 أماً فلسطينية بتغيير اسم مولودتها من اسم «يارا» إلى أسماء أخرى؛ بسبب تحريم الاسم من قبل الأوساط الدينية.