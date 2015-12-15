كيف تفطمين طفلك بطريقة صحيحة؟

تجد الأمهات المرضعات صعوبة كبيرة عند قرارهنَّ فطام أطفالهنَّ, فبعد فترة من الرضاعة قد تطول لعامين كاملين يكون الطفل قد تعلق عاطفياً بأُمِّه بشكل كبير, وحتى الأُم المرضع ترتبط وجدانياً بطفلها ويصبح الفطام صعباً عليها، كما هو على طفلها, أيضاً يكون الطفل معتاداً على نمط حياة وغذاء معينين. فما هي الخطوات الواجب على الأُم اتباعها في عمليَّة فطام ناجحة؟



«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتور همام قنديل، استشاري أطفال ورضاعة طبيعيَّة فنصحنا قائلاً:

ـ ابتعدي عن الطرق القديمة لفطام طفلك مثل وضع شيء ذي طعم سيئ أو مرٍّ على حلمة الصدر, أو إبعاده إلى بيت الجدَّة أو الخالة لفترة من الزمن, لأنَّ ذلك ممكن أن يؤثر سلباً على نفسيَّة طفلك.

ـ يجب على الأُم التحلي بالصبر والمثابرة والالتزام بالنقاط التالية:

• بدايةً قللي عدد الرضعات تدريجياً خلال النهار.

• أحرصي على التركيز على وجبات طفلك الرئيسيَّة في أوقات معيَّنة حتى يتعود على الأكل بنظام.

• أعطي طفلك طعاماً خفيفاً بين الوجبات مثل الكاسترد أو قطعة بسكويت, ليبقى دائماً في حالة شبع.

• أشغلي وقته بأشياء أخرى كاللعب والتلوين والتنزه.

• ركزي أكثر على تناوله الطعام العادي كالخضراوات المطبوخة جيداً والفواكه المهروسة قبل الشروع في موضوع الفطام, حتى يتعود جسمه على أخذ الطاقة من الطعام.

• اجعلي من وقت تناول الطعام متعة لك ولطفلك.

• أحضري لطفلك أواني طعام ملونة أو مطبعة بصور لشخصيات كرتونيّة يحبُّها.

• دعيه ينمي قدرته على الإمساك بأدوات الطعام بنفسه كالملعقة والكوب وتركه يحاول إطعام نفسه.

• تدرجي في كل ما سبق إلى أن يتوقف عن الرضاعة تماماً خلال النهار.

• ابدئي بتقليل عدد الرضعات أثناء الليل, فمرَّة استجيبي لبكائه ومرَّة دعيه يبكي قليلا من دون أن تلمسيه, هزِّي له سريره فقط وسوف يعود للنوم.

وأخيراً ينصح الدكتور قنديل جميع الأمهات بأن يحرصن على الرضاعة الطبيعيَّة لأطول فترة ممكنة، والاستمتاع بتلك الفترة, لما فيها من فوائد للأٌم ولطفلها.