الهلباوي: الإخوان ستفشل في الحشد لـ 25 يناير المقبل ليس هناك إدارة واحدة للجماعة

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن جماعة الإخوان لن تستطيع الحشد في ذكرى يوم 25 يناير المقبل، مضيفًا أن هذه الجماعة تتخيل أن الشعب المصري يُؤيدهم، وأن هذا التخيل ليس له أي أساس من الصحة.

وأضاف الهلباوي خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على فضائية “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن جماعة الإخوان لها أكثر من إدارة، لأن لها إدارة في تركيا، ولندن، وقطر، قائلًا: “ليس هناك إدارة واحدة للإخوان، وذلك في تعليقه على الانشقاقات التي حدثت داخل الجماعة”.

وأوضح الهلباوي أن الأخطر على البلاد المصرية الإخوان الذين يُؤمنون بالعنف سواءً كانوا في الداخل أو في الخارج، والإرهاب والتخلف والفساد.

وأشار إلى أنه: “إذا غاب العقل توقع كل شئ، في إشارة إلى الإخوان، لأنهم لم يَستوعبوا الدرس خلال سنة واحدة أثناء وجودهم في الحكم”.