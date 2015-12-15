جامعة طنطا ونواب الغربية من الأطباء يبحثون مشاكل المنظومة الصحية بالمحافظة

استقبل الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، بمقر المستشفى التعليمى العالمى وفدا من أطباء المحافظة الفائزين بعضوية مجلس النواب، بالتنسيق مع نقابة الأطباء بالغربية.

ناقش الوفد البرلمانى مشاكل المنظومة الصحية بالمؤسسات العلاجية بالمحافظة، والعقبات التى تقف حائلا دون قيام المنظومة الطبية بعملها على الوجه الأكمل لعرضها فى جلسات مجلس النواب القادم .

تبلورت آراء المجتمعين بأن إصلاح المنظومة الصحية تتطلب تكامل وتعاون أربعة أركان أساسية، وهى القطاع الطبى بجامعة طنطا متمثلا فى مستشفياتها الجامعية وكلية الطب ووزارة الصحة والتأمين الصحى بالمحافظة ونقابة الأطباء بالغربية، وتم التنسيق على إقامة اجتماعات دورية فى حضور قيادات الصحة بالمحافظة والجامعة وكلية الطب ونقابة الأطباء .

وصرح الدكتور أمجد عبد الرءوف عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن تفعيل مكتب بكلية الطب يشرف علية الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتلقى شكاوى المواطنين عن طريق السادة نواب البرلمان بالمحافظة وسرعة إنهائها، تم الاتفاق المبدئى على قيام الجامعة بتدريب الأطباء والكوادر والتخصصات النادرة بوزارة الصحة داخل الجامعة .

حضر الاجتماع كل الدكتور إبراهيم سالم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد ضبعون نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور مجدى العشرى مدير التأمين الصحى بالغربية و6 من نواب محافظة الغربية من الأطباء وهم الدكاترة عبد المنعم شهاب وسمير الخولى عن دائرة مركز طنطا ومحمد عبده ومحمود شحاتة عن دائرة المحلة، ومصطفى أبو زيد عن دائرة زفتى ومحمد الشورة عن دائرة سمنود، ووعد النواب بتبنى المشكلات المطروحة فى الاجتماع وعرضها فى جلسات مجلس النواب القادم .

وفى نهاية الاجتماع قام الوفد بجولة داخل المستشفى التعليمى بالجامعة للتعرف على أهم الإنجازات وما تحتويه من أحدث أجهزة ومعدات طبية تخدم أبناء المحافظة.