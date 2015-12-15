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محامي عميد «آداب إسكندرية»: لا علاقة لنا بصور خالد يوسف التي عرضها «موسى»

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محامي عميد «آداب إسكندرية»: لا علاقة لنا بصور خالد يوسف التي عرضها «موسى» محامي عميد «آداب إسكندرية»: لا علاقة لنا بصور خالد يوسف التي عرضها «موسى»

خالد يوسف

قال إيهاب ماهر، محامي الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة إسكندرية ، إن موكله ليس له أي علاقة بالصور التي أذاعها الإعلامي أحمد موسى، للمخرج خالد يوسف، مشيرًا إلى أن موكله لديه قضية شخصية مع «يوسف» وتقدم ببلاغ رسمي بذلك وعندما وصلت إليه الفيديوهات المنسوبة للمخرج خالد يوسف تقدم بها ببلاغ رسمي أيضًا، وأنه يسير وفقًا للقانون في هذه القضية.

وأوضح «ماهر» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن موكله يمتلك تلك الفيديوهات منذ فترة وتحديدًا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت يترشح خلالها «يوسف» بعد أن وصلته حتى باب منزله بعد خلافه مع المشكو في حقه ولم يفكر لحظة أن يستخدمها وقرر تقديمها في بلاغ رسمي .

وأشار محامي عميد كلية الآداب، إلى أنهم يخضون خصومة مع المشكو في حقه ولكنها بفروسية ومهنية في إطار القانون، مؤكدًا أنهم لم يحاولوا التشهير بأي شخص ولكن هناك خصومة لها أسباب مع النائب وينتظروا رأي القضاء فيها.

 

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